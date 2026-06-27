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Política

A crítica de rival de Jaques sobre postura de petista após ser alvo de operação da PF

Roma acredita que a performance de ex-líder do governo de Lula em entrevistas foi pior para a imagem do petista do que a própria operação da PF da qual foi alvo

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 12h00
O ministro da Cidadania, João Roma, durante o lançamento da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas
O ex-ministro da Cidadania, João Roma, durante o lançamento da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A crítica de rival de Jaques sobre postura de petista após ser alvo de operação da PF Priorize VEJA no Google

Adversário de Jaques Wagner na disputa ao Senado, o ex-ministro João Roma acredita que a performance do rival em entrevistas foi pior para a imagem do petista do que a própria operação da PF da qual foi alvo.

Na semana passada, Jaques foi alvo da 9ª fase da Compliance Zero, operação da PF que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Investigações da PF o apontam como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e  aquisições patrimoniais.

Seis dias após a operação, ele se afastou da liderança do governo no Senado, em decisão tomada depois de uma conversa com presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

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Para Roma, Jaques teve postura constrangedora ao tentar normalizar as razões que sustentaram a operação da PF contra ele.

“É um escárnio. Uma coisa é ter relação com Vorcaro, outra é ver as coisas materializiadas. É uma vergonha ele achar normal um banqueiro comprar um apartamento para a filha dele como se fosse um picolé na praia, uma cervejinha”, criticou Roma.

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