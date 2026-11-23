O advogado-geral da União, Jorge Messias, enviou nesta segunda-feira, 23, ao Supremo Tribunal Federal (STF) um parecer crítico à decisão do ministro Flávio Dino sobre o fim da escala de trabalho 6×1. A entidade, que fala judicialmente em nome do governo federal, pediu que as ações movidas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) sejam arquivadas, mas que a decisão de Dino seja também considerada “insubsistente”, ou seja, sem fundamentos.

A decisão de Dino foi tomada no último dia 12, depois de uma audiência coletiva sobre o caso. Ele manteve o fim da escala 6×1 e as regras aprovadas pelo Congresso, mas permitiu, por exemplo, que as duas folgas semanais a que os trabalhadores terão direito sejam distribuídas em outras datas, que não a semana trabalhada, por meio de negociação coletiva. Durante a transição, no período em que as jornadas de trabalho cairão de 44 para 42 horas semanais (antes de se tornarem 40), o ministro permitiu que as duas horas sejam distribuídas em 24 minutos adicionais por dia, sem que isso configure hora extra.

“A solução adotada cautelarmente fragiliza parte relevante da intencionalidade da norma interpretada, que tem vocação importante: impedir que a fruição dos repousos remunerados seja alocada de forma extremamente elástica ou concentrada em certos períodos do mês ou do ano, evitando o esvaziamento do componente sanitário das regras de repouso em favor da conveniência econômica do empregador. Ao sublimar as travas temporais inseridas no artigo 7º, § 2º, da CF, a aplicação da EC nº 141/2026 (a emenda do fim da escala 6×1) acaba se distanciando da sua finalidade social”, diz trecho do parecer da AGU.

Em outros pontos, o documento, assinado por Messias, diz que “a decisão cautelar (dada por Dino) operou uma escolha interpretativa que não era a única opção cabível para garantir a integridade constitucional, e, consequentemente, inibiu a margem de conformação típica do constituinte reformador”. Ao longo das 58 páginas, o órgão fez vários apontamentos sobre a liminar do ministro e pediu que ela seja revista.

Continua após a publicidade

O documento menciona também o decreto baixado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 19 e diz que, se a cautelar de Dino for mantida, pode haver confusão sobre qual normativa deverá ser utilizada. “Quanto mais perdurasse a medida cautelar, maior seria o número de escalas e acordos ajustados a parâmetros precários, sem a estabilidade de que necessitam os destinatários da reforma e a própria negociação coletiva, eleita pela Emenda como instrumento central da transição”, diz o parecer.

Messias pede que a cautelar seja derrubada ou por conta do decreto de Lula ou pelo plenário do STF. Ainda nesta segunda, o governo deve editar mais uma portaria detalhando as regras do fim da escala 6×1.