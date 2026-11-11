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Política

A crise que ameaça ‘a maior investigação de corrupção da história do país’

Entenda os desdobramentos depois da troca de delegados responsáveis pelo caso Master

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 22h45
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A crise que ameaça ‘a maior investigação de corrupção da história do país’ Priorize VEJA no Google

A substituição de dois delegados que atuavam nas investigações sobre o Banco Master abriu uma crise na Polícia Federal e colocou sob questionamento a condução de uma das apurações mais sensíveis do país. O episódio levou o Ministério da Justiça a cobrar explicações da direção da corporação e mobilizou o Senado, que aprovou convites para ouvir o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

No VEJA em Foco, apresentado por Lívia Raick, o colunista de Radar, Robson Bonin, alertou para os efeitos da mudança sobre o andamento das investigações e, sobretudo, para o recado que ela pode transmitir aos policiais encarregados de apurar suspeitas envolvendo autoridades poderosas (este texto é um resumo do vídeo acima).

A crise ocorre em meio à elaboração de relatórios solicitados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre menções a ministros da Corte encontradas no celular apreendido do banqueiro Daniel Vorcaro. A orientação era produzir um documento descritivo, sem juízo de valor, para que o Supremo pudesse avaliar as informações. Segundo a direção da PF, os relatórios precisavam ser refeitos porque teriam ultrapassado esse limite e incluído avaliações sobre a existência de indícios de crime.

Qual foi a justificativa oficial da Polícia Federal?

Em nota, a corporação afirmou que a retirada dos delegados Daniel Mostardeiro e Wedson Cajé das funções de chefia e coordenação decorreu de uma reestruturação interna. Segundo a PF, designações e dispensas de funções comissionadas são atos de gestão de pessoal, orientados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

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A instituição também procurou afastar a possibilidade de prejuízo às apurações. Sustentou que funções de chefia não se confundem com a condução das investigações e que as mudanças não alteraram as equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, incluindo os relacionados às operações Compliance Zero e Sem Desconto. A PF informou ainda que o relatório solicitado por Fachin continuava em elaboração, nos termos discutidos em reunião entre representantes da corporação e o presidente do STF.

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A explicação oficial, porém, não encerrou os questionamentos. O Ministério da Justiça enviou um ofício à direção da PF pedindo informações sobre o afastamento. Integrantes da pasta afirmaram que a cobrança é um procedimento habitual quando decisões da corporação provocam reações da imprensa, de parlamentares e da sociedade civil. A iniciativa, contudo, expôs o desconforto institucional em torno da troca.

Por que o caso chegou ao Senado?

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou requerimentos para convidar Andrei Rodrigues e Wellington César Lima e Silva a prestar esclarecimentos. O autor dos pedidos, senador Alessandro Vieira, informou que o ministro já havia confirmado presença. A expectativa era que os dois participassem de uma sessão conjunta na quarta-feira seguinte à aprovação dos convites. Como não se trata de convocação, o comparecimento é facultativo.

Para Robson Bonin, a movimentação dos senadores é parte do papel do Legislativo de fiscalizar o Executivo. O colunista destacou que a PF está subordinada ao Ministério da Justiça e que, diante da retirada dos dois delegados, caberia ao ministro cobrar explicações do diretor-geral. “Tem uma crise muito grande instalada”, afirmou.

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Bonin chamou atenção para a dimensão do caso Master, que classificou como “a maior investigação de corrupção da história do país”. Segundo ele, a apuração envolve fraudes estimadas entre 50 bilhões e 80 bilhões de reais e um histórico de propinas a autoridades dos Três Poderes. O colunista ressaltou que há diferentes frentes de investigação em estágios distintos, com operações já deflagradas e material ainda à espera de perícia e análise técnica.

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Qual é o risco para o andamento das investigações?

Na avaliação de Bonin, a saída dos dois delegados pode atrasar o trabalho da PF. Eles acompanhavam o caso desde o início e, segundo o colunista, tinham amplo conhecimento do histórico da apuração. A substituição exige que outros investigadores se familiarizem com milhões de páginas de evidências, em um processo que pode afetar o ritmo de perícias, operações e diligências.

A preocupação, porém, vai além do eventual atraso. Bonin afirmou que, ao conversar com investigadores e integrantes da PF, identificou como principal apreensão o legado institucional da decisão. “A mensagem que passa é que delegados que investigam autoridades poderosas podem perder cargos e renda”, disse.

Para o colunista, a percepção de que investigar pessoas influentes pode resultar em retaliação profissional ou financeira ameaça a independência da corporação. “Se a mensagem for de que investigar poderosos gera perseguição e retaliação financeira, o papel constitucional da PF de investigar doa a quem doer fica comprometido”, afirmou.

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Bonin também citou as manifestações da Associação dos Delegados da Polícia Federal e da Transparência Brasil, que cobram esclarecimentos sobre a possibilidade de interferência política. “A PF é um órgão de Estado e a lei deve valer para todos”, resumiu. É esse o ponto central da crise: além da justificativa administrativa apresentada pela corporação, está em disputa a confiança de que uma investigação envolvendo autoridades poderosas poderá avançar sem pressões ou constrangimentos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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