A crise que ameaça ‘a maior investigação de corrupção da história do país’

A substituição de dois delegados que atuavam nas investigações sobre o Banco Master abriu uma crise na Polícia Federal e colocou sob questionamento a condução de uma das apurações mais sensíveis do país. O episódio levou o Ministério da Justiça a cobrar explicações da direção da corporação e mobilizou o Senado, que aprovou convites para ouvir o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

No VEJA em Foco, apresentado por Lívia Raick, o colunista de Radar, Robson Bonin, alertou para os efeitos da mudança sobre o andamento das investigações e, sobretudo, para o recado que ela pode transmitir aos policiais encarregados de apurar suspeitas envolvendo autoridades poderosas (este texto é um resumo do vídeo acima).

A crise ocorre em meio à elaboração de relatórios solicitados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre menções a ministros da Corte encontradas no celular apreendido do banqueiro Daniel Vorcaro. A orientação era produzir um documento descritivo, sem juízo de valor, para que o Supremo pudesse avaliar as informações. Segundo a direção da PF, os relatórios precisavam ser refeitos porque teriam ultrapassado esse limite e incluído avaliações sobre a existência de indícios de crime.

Qual foi a justificativa oficial da Polícia Federal?

Em nota, a corporação afirmou que a retirada dos delegados Daniel Mostardeiro e Wedson Cajé das funções de chefia e coordenação decorreu de uma reestruturação interna. Segundo a PF, designações e dispensas de funções comissionadas são atos de gestão de pessoal, orientados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

A instituição também procurou afastar a possibilidade de prejuízo às apurações. Sustentou que funções de chefia não se confundem com a condução das investigações e que as mudanças não alteraram as equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, incluindo os relacionados às operações Compliance Zero e Sem Desconto. A PF informou ainda que o relatório solicitado por Fachin continuava em elaboração, nos termos discutidos em reunião entre representantes da corporação e o presidente do STF.

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A explicação oficial, porém, não encerrou os questionamentos. O Ministério da Justiça enviou um ofício à direção da PF pedindo informações sobre o afastamento. Integrantes da pasta afirmaram que a cobrança é um procedimento habitual quando decisões da corporação provocam reações da imprensa, de parlamentares e da sociedade civil. A iniciativa, contudo, expôs o desconforto institucional em torno da troca.

Por que o caso chegou ao Senado?

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou requerimentos para convidar Andrei Rodrigues e Wellington César Lima e Silva a prestar esclarecimentos. O autor dos pedidos, senador Alessandro Vieira, informou que o ministro já havia confirmado presença. A expectativa era que os dois participassem de uma sessão conjunta na quarta-feira seguinte à aprovação dos convites. Como não se trata de convocação, o comparecimento é facultativo.

Para Robson Bonin, a movimentação dos senadores é parte do papel do Legislativo de fiscalizar o Executivo. O colunista destacou que a PF está subordinada ao Ministério da Justiça e que, diante da retirada dos dois delegados, caberia ao ministro cobrar explicações do diretor-geral. “Tem uma crise muito grande instalada”, afirmou.

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Bonin chamou atenção para a dimensão do caso Master, que classificou como “a maior investigação de corrupção da história do país”. Segundo ele, a apuração envolve fraudes estimadas entre 50 bilhões e 80 bilhões de reais e um histórico de propinas a autoridades dos Três Poderes. O colunista ressaltou que há diferentes frentes de investigação em estágios distintos, com operações já deflagradas e material ainda à espera de perícia e análise técnica.

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Qual é o risco para o andamento das investigações?

Na avaliação de Bonin, a saída dos dois delegados pode atrasar o trabalho da PF. Eles acompanhavam o caso desde o início e, segundo o colunista, tinham amplo conhecimento do histórico da apuração. A substituição exige que outros investigadores se familiarizem com milhões de páginas de evidências, em um processo que pode afetar o ritmo de perícias, operações e diligências.

A preocupação, porém, vai além do eventual atraso. Bonin afirmou que, ao conversar com investigadores e integrantes da PF, identificou como principal apreensão o legado institucional da decisão. “A mensagem que passa é que delegados que investigam autoridades poderosas podem perder cargos e renda”, disse.

Para o colunista, a percepção de que investigar pessoas influentes pode resultar em retaliação profissional ou financeira ameaça a independência da corporação. “Se a mensagem for de que investigar poderosos gera perseguição e retaliação financeira, o papel constitucional da PF de investigar doa a quem doer fica comprometido”, afirmou.

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Bonin também citou as manifestações da Associação dos Delegados da Polícia Federal e da Transparência Brasil, que cobram esclarecimentos sobre a possibilidade de interferência política. “A PF é um órgão de Estado e a lei deve valer para todos”, resumiu. É esse o ponto central da crise: além da justificativa administrativa apresentada pela corporação, está em disputa a confiança de que uma investigação envolvendo autoridades poderosas poderá avançar sem pressões ou constrangimentos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.