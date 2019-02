À CPI, Agnelo nega contrato com a Delta

O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, fala na manhã desta quarta-feira aos parlamentares integrantes da CPI do Cachoeira. Logo no início de seu depoimento, ele negou que seu governo tenha assinado quaisquer contratos com a Delta – afirmou que a empreiteira possui apenas um contrato com o DF, assinado por seu antecessor. Agnelo ainda criticou o que chama de “ação orquestrada” contra ele e afirmou que os dados obtidos pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo foram divulgados de maneira descontextualizada.

O petista ainda terá de explicar aos parlamentares o envolvimento de seus assessores diretos com integrantes da quadrilha do bicheiro Carlinhos Cachoeira e esclarecer se participava ou não da rede de pagamento de propina e troca de favores instalada em sua administração para beneficiar o bando do contraventor. Acompanhe a seguir o depoimento de Agnelo, ao vivo: