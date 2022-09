A cor de Lula no último evento do primeiro turno no Rio

No último domingo antes do primeiro turno das eleições, o ex-presidente Lula, candidato novamente ao cargo pelo PT, estará em palanque azul. É a cor da escola de samba escolhida pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), para o ato de apoio ao petista. Na quadra da Portela, em Madureira, na Zona Norte da cidade, Lula fará seu último ato de campanha no Rio, às 8h30 da manhã. “É um palanque azul, vermelho ele já tem demais, com os candidatos a deputado”, brincou Paes.

A campanha de Lula desmarcou a participação do petista comício que aconteceria na tarde de domingo, ao lado do candidato do PSB ao governo do estado, Marcelo Freixo, na Lapa. No evento da manhã de domingo também não está prevista a ida de Rodrigo Neves (PDT), apoiado por Paes na corrida ao Palácio Guanabara