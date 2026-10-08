A condição de Michelle para entrar na campanha de Flávio Bolsonaro
Senadora eleita pelo DF se prepara para participar do segundo turno e deve concentrar sua atuação em algumas capitais
A senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, tem um papel importante na campanha de Flávio Bolsonaro para atrair o eleitorado feminino. A ex-primeira-dama vai percorrer algumas capitais no segundo turno em apoio ao enteado, mas sua participação será limitada pelos cuidados que ainda dedica ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo integrantes do PL ouvidos pela coluna, “ela não tem condições de se dedicar totalmente à campanha”, mas ajudará “em tudo que for possível”. Jair Bolsonaro também pediu que Michelle ajudasse na campanha do filho. O ex-presidente, segundo os relatos, sabe das limitações dela e conta com sua participação dentro do que for possível.
Michelle se reuniu nesta quarta-feira com mulheres eleitas pelo PL para definir os próximos passos. A ideia é escolher quatro ou cinco capitais onde concentrará sua atuação. Manaus está entre os destinos em preparação.
A participação de Michelle ocorre depois de uma crise pública com Flavio. Em junho, ela afirmou ter sido humilhada e maltratada pelo enteado em meio a divergências políticas. Em julho, após pressão de dirigentes do PL, Flavio pediu desculpas publicamente, e os dois sinalizaram uma reaproximação.
Agora, Michelle deve atuar principalmente na mobilização das mulheres e do público cristão. Ela também articula ações com Damares Alves e Nikolas Ferreira, respectivamente para alcançar o eleitorado cristão e a geração Z.