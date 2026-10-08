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Política

A condição de Michelle para entrar na campanha de Flávio Bolsonaro

Senadora eleita pelo DF se prepara para participar do segundo turno e deve concentrar sua atuação em algumas capitais

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 10h24 | Atualizado em 8 out 2026, 17h54
Um homem de terno escuro e gravata azul fala ao microfone, fazendo um sinal de vitória com a mão esquerda. Ao centro, outro homem de terno cinza e camisa branca está sentado, olhando para cima. À direita, uma mulher de blazer azul claro e blusa de renda azul escuro, com um broche 11 na lapela, olha para o lado esquerdo. Ao fundo, um telão com texto ilegível
Valdemar Costa Neto, Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro - 07/10/2026 (Beto Barata/PL/Divulgação)
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A senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, tem um papel importante na campanha de Flávio Bolsonaro para atrair o eleitorado feminino. A ex-primeira-dama vai percorrer algumas capitais no segundo turno em apoio ao enteado, mas sua participação será limitada pelos cuidados que ainda dedica ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo integrantes do PL ouvidos pela coluna, “ela não tem condições de se dedicar totalmente à campanha”, mas ajudará “em tudo que for possível”. Jair Bolsonaro também pediu que Michelle ajudasse na campanha do filho. O ex-presidente, segundo os relatos, sabe das limitações dela e conta com sua participação dentro do que for possível.

Michelle se reuniu nesta quarta-feira com mulheres eleitas pelo PL para definir os próximos passos. A ideia é escolher quatro ou cinco capitais onde concentrará sua atuação. Manaus está entre os destinos em preparação.

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A participação de Michelle ocorre depois de uma crise pública com Flavio. Em junho, ela afirmou ter sido humilhada e maltratada pelo enteado em meio a divergências políticas. Em julho, após pressão de dirigentes do PL, Flavio pediu desculpas publicamente, e os dois sinalizaram uma reaproximação.

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Agora, Michelle deve atuar principalmente na mobilização das mulheres e do público cristão. Ela também articula ações com Damares Alves e Nikolas Ferreira, respectivamente para alcançar o eleitorado cristão e a geração Z.

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