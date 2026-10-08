A condição de Michelle para entrar na campanha de Flávio Bolsonaro

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Michelle Bolsonaro terá um papel estratégico na campanha de Flavio Bolsonaro, visando o eleitorado feminino e cristão. Apesar de sua dedicação aos cuidados com o ex-presidente, ela percorrerá algumas capitais para apoiar o enteado, com quem se reconciliou após uma crise pública. Sua atuação será focada na mobilização de bases.

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A senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, tem um papel importante na campanha de Flávio Bolsonaro para atrair o eleitorado feminino. A ex-primeira-dama vai percorrer algumas capitais no segundo turno em apoio ao enteado, mas sua participação será limitada pelos cuidados que ainda dedica ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo integrantes do PL ouvidos pela coluna, “ela não tem condições de se dedicar totalmente à campanha”, mas ajudará “em tudo que for possível”. Jair Bolsonaro também pediu que Michelle ajudasse na campanha do filho. O ex-presidente, segundo os relatos, sabe das limitações dela e conta com sua participação dentro do que for possível.

Michelle se reuniu nesta quarta-feira com mulheres eleitas pelo PL para definir os próximos passos. A ideia é escolher quatro ou cinco capitais onde concentrará sua atuação. Manaus está entre os destinos em preparação.

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A participação de Michelle ocorre depois de uma crise pública com Flavio. Em junho, ela afirmou ter sido humilhada e maltratada pelo enteado em meio a divergências políticas. Em julho, após pressão de dirigentes do PL, Flavio pediu desculpas publicamente, e os dois sinalizaram uma reaproximação.

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Agora, Michelle deve atuar principalmente na mobilização das mulheres e do público cristão. Ela também articula ações com Damares Alves e Nikolas Ferreira, respectivamente para alcançar o eleitorado cristão e a geração Z.

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