O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou os ministros sobre a importância de alinhar a comunicação do time sobre entregas feitas pela gestão petista e sobre ações em tribunais superiores.

Em reunião ministerial, o mandatário ainda pontuou para a equipe acelerar iniciativas e pediu que as tirem do papel até 3 de julho. A partir de 4 de julho, ficam vedadas algumas condutas por parte de agentes públicos, como nomeações, exonerações e contratações, assim como participação em inauguração de obras públicas.

“Muitas vezes ficamos sabendo de coisas e não sabemos quem está representando o governo federal nas entregas. Vocês sabem como é isso na politica. Se você não estiver de corpo presente, ninguém de fora vai dizer quem está fazendo o que nesse país. É importante que vocês se deem conta de que tem que passar pela Casa Civil, porque precisamos estar informados do que está acontecendo nesse país”, cobrou Lula ao abrir o encontro com seus auxiliares.

“Muitas vezes os ministros tentam fazer ações por conta própria nos tribunais superiores sem consultar a AGU e a Casa Civil. É importante que a gente não saiba nada pelos jornais, que a gente saiba das coisas pelo compromisso de ser um governo unitário, democrático e progressista”, acrescentou.