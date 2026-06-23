A cobrança de Damares sobre disparo em massa com o termo ‘misantropia’

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) cobrou o governo Lula em relação ao disparo indevido de um “Alerta Extremo” da Defesa Civil para milhões de celulares na madrugada do último dia 20. A parlamentar protocolou três requerimentos exigindo explicações sobre a vulnerabilidade da plataforma federal.

Ela quer saber se as bases de dados com números de telefones de cidadãos foram invadidas, o que poderia abrir caminho para golpes financeiros e fraudes. Os requerimentos são endereçados aos ministérios das Comunicações, Integração e Desenvolvimento Regional, e Justiça e Segurança Pública.

O falso alerta da Defesa Civil que mencionava “misantropia” e, em alguns casos, até uma suposta invasão alienígena, atingiu cerca de 30 milhões de pessoas em ao menos sete estados e no Distrito Federal, segundo estimativa divulgada neste sábado, 20, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A Polícia Federal investiga a invasão ao sistema responsável pelo envio das mensagens.

De acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, foram disparados dez alertas falsos diferentes entre 23h41 de sexta-feira, 19, e 1h23 deste sábado. Nove mensagens foram enviadas pelo sistema Defesa Civil Alerta, baseado na tecnologia Cell Broadcast, e uma pelo antigo sistema de SMS.

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