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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 0,00% 0 VOTOS
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PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
0,00%
PP - 11 Celina Leão 58,54% 5.126 VOTOS
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GOVERNADOR - DF
0,52%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
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Política

A cobrança da campanha de Lula por cancelamentos de voos na véspera de segundo turno

Equipe do petista notificou aéreas após dezenas de denúncias de passageiros relatando dificuldades de viajar para votar no segundo turno da corrida presidencial

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 17h48 | Atualizado em 25 out 2026, 17h56
Lula, com barba e cabelo grisalhos, vestindo camisa branca, gesticula com o punho cerrado para a frente, em meio a outras pessoas, uma delas filmando com celular
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou sua casa em São Paulo e falou com a imprensa antes de votar, em São Bernardo do Campo (Juan Barreto/AFP)
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A cobrança da campanha de Lula por cancelamentos de voos na véspera de segundo turno Priorize VEJA no Google

Diante de inúmeras denúncias de passageiros relatando dificuldades de viajar para votar no segundo turno da corrida presidencial, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva notificou Gol, Latam e Azul, as principais companhias aéreas do país, cobrando que elas disponibilizem a lista de voos domésticos que foram cancelados, desviados ou alterados na véspera da ida do eleitor às urnas.

A iniciativa da equipe do petista foi uma reação a uma série de relatos de internautas de que voos para o Nordeste foram cancelados, o que foi visto com preocupação, já que poderia reduzir o comparecimento de eleitores do presidente às urnas.

Nas notificações extraoficiais, a campanha do petista evita atribuir às empresas uma suposta tentativa de interferir no processo eleitoral.

O time de Lula recomenda que as empresas preservem os registros de manutenção, decisões operacionais e comunicações internas ou com passageiros, que sejam relacionados aos cancelamentos e alterações de voos domésticos entre 23 e 25 de outubro.

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Além disso, a campanha pede que a lista de voos cancelados, desviados ou alterados contenha origem, destino e horário do voo original, o número de passageiros afetados e o que levou à decisão.

 

 

 

 

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