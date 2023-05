A ‘chamada de atenção’ de Janja em Lula durante evento no Ceará

A primeira-dama Janja chamou a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta sexta-feira, 12, ao notar a ausência de mulheres na foto da assinatura de uma Medida Provisória em evento no Ceará.

A cerimônia na cidade do Crato marcava o lançamento do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, que prevê investimento de 4 bilhões de reais no setor entre 2023 e 2026.

Depois da assinatura, Lula relatou no palanque: “A Janja me chamou atenção de que só falou homem aqui. Então é o seguinte: eu vou chamar ela para falar.”

Sob aplausos do público, a primeira-dama recebeu o microfone e listou o nome de mulheres envolvidas no projeto. “Na verdade, maridinho, meu boy, eu falei, presidente Lula, que na hora de assinar o decreto os homens sempre se levantaram e a gente tem a Fernanda, a Izolda, a secretária de Educação do estado, a Onélia, a Leila… E não foram chamadas para a foto. Então eu queria chamar essas mulheres aqui para frente. Porque elas também fazem parte disso.”

Em seguida, Janja posou para uma foto, tirada por Lula, ao lado das outras mulheres presentes na cerimônia. As cenas foram postadas nos perfis da primeira-dama e do presidente.

Nós, mulheres, somos protagonistas da reconstrução do nosso país e vamos seguir ocupando, cada vez mais, os espaços que desejamos! pic.twitter.com/tcctye0SI4 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 12, 2023