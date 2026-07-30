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Política

A causa que une Sergio Moro e famosa criadora de conteúdo adulto

Nas redes, Larissa Ferrari agradeceu o apoio do senador e da deputada Rosangela Moro à pauta da defesa dos direitos das mulheres

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 11h30 | Atualizado em 30 jul 2026, 13h47
Um homem de cabelo escuro e camisa branca com jaqueta preta sorri ao lado de uma mulher loira de cabelos longos, blusa estampada e blazer preto, com maquiagem nos olhos e lábios
Larissa Ferrari publicou foto ao lado de Moro nas redes sociais (Instagram/Reprodução)
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Criadora de conteúdo adulto para plataformas por assinatura e um dos nomes mais conhecidos desse segmento no Brasil, a influenciadora Larissa Ferrari se encontrou com o senador Sergio Moro e a deputada Rosangela Moro na semana passada.

Registros do encontro dela com os dois foram publicados pela própria Larissa nas redes sociais, que os agradeceu pelo compromisso com a pauta da defesa dos direitos das mulheres em um momento de escalada da violência de gênero no país.

“Não sou filiada a nenhum partido político e não sigo ideologias de direita ou de esquerda. Meu compromisso é com a defesa das mulheres. Sempre estarei presente em espaços políticos, institucionais e jurídicos onde eu possa contribuir para fortalecer essa pauta. A proteção das mulheres deve ser um compromisso de toda a sociedade. Executivo, Legislativo e Judiciário, ao lado da população, têm um papel essencial no fortalecimento de políticas públicas, da prevenção e da efetiva proteção diante do crescimento da violência contra as mulheres”, escreveu Larissa.

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O fato pode ser explorado por campanhas rivais de Moro, líder nas pesquisas de intenção de voto na corrida ao governo do Paraná, ao longo da campanha eleitoral, uma vez que o seu eleitorado é predominantemente conservador e ligado à direita. As campanhas também já começaram a calcular o impacto em públicos como evangélicos.

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