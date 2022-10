A cartada final de Lula

Atualizado em 19 out 2022, 17h45 - Publicado em 19 out 2022, 17h42

A decisão do ex-presidente Lula de se reunir com lideranças evangélicas nesta quarta, 19, e divulgar uma carta aos eleitores evangélicos mostra a última tentativa do petista de ganhar espaço dentro desse eleitorado.

A nova rodada Genial/Quaest, última pesquisa de intenção de voto divulgada até o momento, aponta a dificuldade de Lula entre os evangélicos: enquanto Jair Bolsonaro tem 56% dos votos dos fiéis, o petista tem 31%, uma distância considerável de 25 pontos percentuais.

Desde o início da campanha, Lula tem sido alvo de fake news para afastá-lo dos evangélicos. Uma verdadeira força tarefa foi feita por pastores e influenciadores para garantir votos a Bolsonaro.

A carta divulgada nesta quarta é muito boa (trata os pilares da fé protestante de forma perfeita) e importante, mas surge tarde demais. Não parece, também, ter sido escrita pelo ex-presidente. Fazendo menção a versículos e usando expressões como “com a benção de Deus”, fica evidente que escreveram a carta de Lula para ele.

No texto, o petista faz questão de tocar nos temas mais sensíveis em relação a esses eleitores: família, drogas e aborto.

“O respeito à família sempre foi um valor central na minha vida, que se reflete no profundo amor que dedico à minha esposa, aos meus filhos e netos”, escreve Lula numa tentativa de fortalecer sua imagem em meio a eleitores que votam em Bolsonaro por causa de sua mentirosa, na minha opinião, “defesa da família”.

“Outro compromisso que assumo: fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas”, afirma o petista para tentar conter o ímpeto de vídeos que rodam nas redes sociais destacando que, se o PT voltar ao poder, haverá legalização de drogas.

“Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo Presidente da República e sim pelo Congresso Nacional”, declara o ex-presidente. Um dos maiores desgastes de Lula nessa campanha foi uma declaração de que o aborto deve ser tratado como assunto de saúde pública.

A iniciativa de Lula é válida e respeitável, mas acontece tarde demais. O discurso moderado pode convencer alguns fiéis que ainda estejam indecisos, mas uma grande parte desses eleitores decidiu seu voto ouvindo os discursos vergonhosos de seus pastores no altar.

Dificilmente uma carta será suficiente para apagar semanas de notícias que vem sendo espalhadas na internet contra Lula.

De toda forma, o petista deixou claro seu respeito às religiões e aproveitou para criticar o uso da fé na disputa política.

“A tentativa de uso político da fé para dividir os brasileiros não ajuda ninguém, nem ao Estado, nem às igrejas, porque afasta as Pessoas da mensagem do Evangelho”, escreve Lula.

