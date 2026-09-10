A cartada ‘Banco Master’ da campanha de Lula para desgastar Flávio Bolsonaro na reta final

Em nova fase, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva investirá pesado na defesa da quebra de sigilo de todas as investigações ligadas ao Banco Master.

Para a equipe do petista, é ali que está o calcanhar de Aquiles de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, e que pode interromper a trajetória de alta apresentada pelo filho de Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto mais recentes.

Também vão engrossar o tom para expor as contradições de Flávio, evidenciar suas fragilidades e apontar que ele tem teto de vidro. Tudo será azeitado com a exposição da relação que o senador do PL tem com o ex-banqueiro Daniel Master, do Master, que destinou milhões para a produção de Dark Horse, cinebiografia sobre Bolsonaro.

Ao adotar essa estratégia neste momento, um dos principais focos é se aproximar do eleitor independente, que segue acenando para a indecisão sobre o voto de outubro.