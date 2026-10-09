A campanha de infiltrado bolsonarista que integra o Ministério do Esporte

O Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Patrick Corrêa, irritou a muitos integrantes do governo Lula ao fazer postagem comemorando a vitória de nomes que se alinharam ao bolsonarismo ou que pelo menos permaneceram afastados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida eleitoral.

Ao postar fotos com os vitoriosos JHC, Marina do JHC, Arthur Lira, Luizinho e Antônio Rueda, o auxiliar do Ministério do Esporte celebrou: “Como diz o ditado: Barba, cabelo e bigode”.

Segundo apurou o Radar, a postura não surpreende, já que, ainda que integre a gestão petista, Corrêa nunca teria sido identificado como aliado do mandatário.

Ele chegou ao posto pelas mãos do ex-ministro André Fufuca, eleito ao Senado pelo Maranhão demonstrando alinhamento com o Palácio do Planalto.

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A proximidade com lideranças do PP, inclusive, faz com que o entorno do secretário acredite que ele é um nome cotado para comandar a pasta caso Flávio Bolsonaro seja eleito para presidir o país.

Procurado, o titular da secretaria de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor não quis se pronunciar.