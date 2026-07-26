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Política

A bronca de Lupi por PDT não ter ficado nem com suplência em chapa de Haddad

Dirigente pedetista diz esperar respeito e consideração que o PDT merece

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 16h25
NA BRONCA - Lupi critica a saída de ex-aliado do PDT: “Ele nem me ligou”
Presidente nacional do PDT, o ex-ministro Carlos Lupi  (Lula Marques/Agência Brasil)
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A bronca de Lupi por PDT não ter ficado nem com suplência em chapa de Haddad Priorizar nos meus resultados Google

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, não gostou nada de ver seu partido rifado e sem nenhum espaço na chapa encabeçada por Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

Haddad terá o ex-ministro Márcio França, do PSB, como companheiro na chapa que mira o comando do Palácio dos Bandeirantes.

As ex-ministras Simone Tebet, do PSB, e Marina Silva, da Rede, são as candidatas ao Senado. Os primeiros suplentes das duas serão  Djalma Nery, do Psol, e Laio Morais, do PT.

“Estamos aguardando a consideração e o respeito que nosso partido merece. O candidato a governador é do PT , o vice é do PSB e as vagas do Senado são uma do PSB e a outra da federação Psol-Rede. O mínimo que queremos é a primeira suplência para o PDT”, afirmou Lupi ao Radar.

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