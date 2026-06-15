A ‘briga’ de aliados pela vaga aberta na Câmara com a candidatura de Pedro Paulo ao Senado

A decisão do PSD em lançar Pedro Paulo ao Senado, anunciada pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, não foi a única da sigla a ser tomada nesta segunda-feira. Como não tentará a reeleição à Câmara, Pedro Paulo abre espaço no PSD para a disputa por uma cadeira em Brasília. O sucessor natural seria Guilherme Schleder, que é deputado estadual e ex-secretário municipal de esportes.

Porém, a possibilidade dele se candidatar a deputado federal está descartada. Em acordo com Eduardo Paes, Schleder decidiu concorrer à reeleição à Alerj para ficar mais próximo do ex-prefeito, de quem é considerado braço direto.

Com Schleder abrindo mão de concorrer a uma vaga em Brasília, abre-se espaço para pelo menos três candidaturas do partido: as dos vereadores Márcio Ribeiro, Salvino Oliveiro e Felipe Boró. Além deles, Marcelo Diniz também deve tentar concorrer a federal.

Todos terão o apoio de Paes, Schleder e Pedro Paulo.