A bola nas costas de Simone Tebet com nomeação de Pochmann para IBGE

Até terça-feira, 25, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, tentava contornar a nomeação de Márcio Pochmann para o Instituto Brasileiro de Georgafia e Estatística. Em entrevista à radio CBN, ela negou que houvesse qualquer ordem do presidente Lula para nomear o economista da Unicamp à presidência do IBGE e completou: “Não estamos discutindo mudanças de nome para o IBGE, estou trabalhando com o presidente posto e nem conversei com o Cimar [Azeredo, atual titular do órgão] sobre uma possível troca”.

Nesta quarta-feira, a ministra foi desmentida pelo colega Paulo Pimenta, ministro-secretário de comunicação do Palácio do Planalto que anunciou o nome de Pochmann para o cargo. A escolha caiu na cota pessoal do presidente, que mantém relação de proximidade com o economista que já dirigiu o Instituto Lula e a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT. A equipe da ministra também trabalhava com o o cronograma acertado para divulgação do Censo 2022. Após a contagem total da população, o IBGE irá divulgar nos próximos dias os números dos quilombolas, da populaçao indígena e de favelas.

