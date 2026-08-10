A boa notícia para Lula contra Flávio Bolsonaro na nova pesquisa BTG/Nexus

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Nova pesquisa BTG/Nexus mostra Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 44% em simulação de segundo turno, ampliando a vantagem para 3 pontos. Apesar da diferença, o resultado permanece em empate técnico devido à margem de erro de dois pontos. O levantamento detalha também o primeiro turno e a avaliação do governo.

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Lula (PT) ampliou de um para três pontos a vantagem numérica sobre Flávio Bolsonaro (PL) em uma semana na simulação de segundo turno da nova pesquisa BTG/Nexus. O presidente passou de 46% para 47% das intenções de voto, enquanto o senador recuou de 45% para 44%. Apesar da abertura da diferença, o resultado ainda configura empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, mas não deixa de ser uma notícia positiva para o petista.

O que mudou na disputa entre Lula e Flávio?

Na rodada anterior, divulgada em 3 de agosto, Lula tinha 46% e Flávio Bolsonaro, 45%. Agora, o presidente oscilou um ponto para cima e o senador, um ponto para baixo, fazendo a diferença numérica passar de um para três pontos. Os eleitores que escolheriam branco, nulo ou nenhum dos dois são 8%, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

A evolução mantém, portanto, a disputa dentro da margem de erro, mas representa uma mudança no placar numérico em relação à rodada anterior. Ao longo da série apresentada pela Nexus, Lula e Flávio permaneceram próximos na maior parte das medições, com sucessivas situações de empate técnico.

Como está o primeiro turno?

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula também aparece na frente. O presidente tem 40% das intenções de voto, contra 35% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos aparecem atrás dos dois líderes.

Confira o resultado completo:

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Lula: 40%

Flávio Bolsonaro: 35%

Ronaldo Caiado: 5%

Renan Santos: 4%

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Romeu Zema: 3%

Samara Martins: 2%

Augusto Cury: 1%

Cabo Daciolo: 1%

Rui Costa Pimenta: 0%

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Hertz Dias: 0%

Heró Bezerra: 0%

Edmilson Costa: 0%

Wilson Grassi Júnior: 0%

Nenhum/branco/nulo: 5%

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Não sabe/não respondeu: 3%

Na modalidade espontânea, Lula registra 36% e Flávio, 29%. Ronaldo Caiado tem 3%, Romeu Zema, 2%, e Renan Santos, 1%. Outros candidatos somam 3%, enquanto 7% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato e 19% não sabem ou não respondem.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Flávio continua sendo o adversário que mais se aproxima de Lula?

Sim. Nas demais simulações de segundo turno testadas pela pesquisa, Lula aparece com vantagem maior. Contra Romeu Zema, o presidente marca 47%, ante 40% do governador. Diante de Ronaldo Caiado, são 46% a 42%. Contra Renan Santos, Lula tem 46%, contra 37%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47% (era 46% há uma semana)

Flávio: 44% (era 46%)

Branco/nulo/nenhum: 8% (era 8%)

Não sabe/não respondeu: 1% (era 2%)

Lula x Romeu Zema

Lula: 47% (era 46%)

Zema: 40% (era 40%)

Branco/nulo/nenhum: 11% (era 10%)

Não sabe/não respondeu: 2% (era 3%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46% (era 46%)

Caiado: 42% (era 42%)

Branco/nulo/nenhum: 9% (era 10%)

Não sabe/não respondeu: 2% (era 3%)

Lula x Renan Santos

Lula: 46% (era 47%)

Renan: 37% (era 37%)

Branco/nulo/nenhum: 14% (era 13%)

Não sabe/não respondeu: 3% (era 3%)

A diferença de três pontos no cenário com Flávio é, assim, a menor entre as quatro disputas de segundo turno apresentadas pela Nexus.

O que acontece com os votos dos outros candidatos?

A pesquisa também mediu a migração do primeiro para o segundo turno no cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, 60% optariam por Lula e 22% por Flávio. No eleitorado de Romeu Zema, Lula teria 51% e Flávio, 22%. Entre os eleitores de Renan Santos, Lula aparece com 61% e Flávio, com 22%.

O levantamento mostra, ainda, que a transferência não ocorre integralmente para nenhum dos dois. Há parcelas dos eleitores dos demais candidatos que preferem votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados.

O eleitor de Lula e Flávio está decidido?

Entre os eleitores que escolhem Lula ou Flávio no segundo turno, a maioria afirma que o voto representa uma preferência consolidada. No caso de Lula, 80% dizem que ele é o melhor candidato, enquanto 14% afirmam votar nele apenas para derrotar Flávio Bolsonaro. Entre os eleitores de Flávio, 66% dizem que ele é o melhor candidato e 31% afirmam escolhê-lo para derrotar Lula.

A pesquisa também aponta que 76% dos eleitores de Lula e 66% dos eleitores de Flávio manteriam o voto no mesmo candidato no primeiro turno mesmo que outro adversário passasse a ter mais chances no segundo turno.

Como está a avaliação do governo Lula?

A avaliação positiva do governo oscilou de 43% para 37% na série apresentada na rodada mais recente, enquanto a avaliação negativa está em 34%. Outros 28% consideram a administração regular e 2% não souberam ou não responderam.

Na pergunta específica sobre aprovação do trabalho de Lula, 47% dizem aprovar e 48% desaprovar. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Quais são os principais problemas para o eleitor?

Segurança pública e violência aparecem como o principal problema apontado na pesquisa, considerando a soma das duas respostas permitidas, com 35%. Corrupção e saúde pública aparecem logo atrás, ambas com 29%. Inflação, custo de vida e preços altos somam 25%, o mesmo percentual registrado por educação.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Nexus foi realizada por telefone, pelo sistema CATI, entre 7 e 9 de agosto de 2026, com 2.001 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A amostra foi controlada por sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08428/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.