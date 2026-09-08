A boa notícia para Flávio contra Lula na nova pesquisa BTG/Nexus a menos de um mês do primeiro turno

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A nova pesquisa BTG/Nexus revela que Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno, com 46% contra 45%, dentro da margem de erro. No primeiro turno, a diferença entre os dois candidatos diminuiu, com Flávio crescendo e Lula mantendo sua posição.

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A menos de um mês do primeiro turno, a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, 8, traz uma boa notícia para Flávio Bolsonaro na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva: pela primeira vez na série do instituto, o senador aparece numericamente à frente do presidente em um eventual segundo turno. Flávio tem 46% das intenções de voto, contra 45% de Lula. A diferença de 1 ponto percentual está dentro da margem de erro e mantém os dois em empate técnico.

Na rodada anterior, o cenário era inverso: Lula tinha 46% e Flávio, 45%. Agora, o senador oscilou 1 ponto para cima, enquanto o presidente recuou 1 ponto. É a primeira vez desde o início da série que o candidato do PL assume a dianteira numérica nesse confronto direto.

O que mudou no primeiro turno?

Lula continua liderando a disputa no primeiro turno, mas a distância numérica para Flávio diminuiu em relação à rodada anterior.

O presidente manteve os 39% das intenções de voto. Flávio passou de 33% para 35%, uma oscilação de 2 pontos percentuais, dentro da margem de erro. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 6 para 4 pontos.

Augusto Cury aparece em terceiro lugar, com 9%, depois de registrar 11% na semana anterior. Ronaldo Caiado e Renan Santos têm 4% cada, enquanto Romeu Zema marca 1%. Samara e Rui Costa Pimenta também aparecem com 1%. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam ou não responderam.

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Na pesquisa espontânea, Lula registra 39% e Flávio, 31%. Cury tem 6%, Renan Santos, 4%, Caiado, 2%, e Zema, 1%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O eleitor de Lula ou de Flávio está mais decidido?

Lula ainda apresenta a base eleitoral mais consolidada. Entre aqueles que dizem votar no presidente no primeiro turno, 90% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar. Outros 9% admitem trocar de candidato.

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Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 84% consideram a decisão definitiva e 15% dizem que ainda podem mudar.

No conjunto dos eleitores que escolheram algum candidato, 81% afirmam já ter decidido o voto, ante 78% na rodada anterior. A parcela que admite mudança caiu de 21% para 17%.

Quem pode ganhar votos entre os que ainda admitem mudar?

Augusto Cury aparece como a principal segunda opção entre os 17% dos eleitores que dizem ainda poder mudar de candidato.

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O escritor é citado por 20% desse grupo. Flávio Bolsonaro vem logo depois, com 17%, seguido por Ronaldo Caiado, com 12%, Lula, com 10%, Renan Santos, com 7%, e Zema, com 6%.

A Nexus calcula ainda pisos e tetos considerando a firmeza do voto e as segundas opções. Lula teria um piso de 35% e teto de 41%. Flávio varia de 29% a 38%, enquanto Cury vai de 5% a 12%.

Lula e Flávio também estão próximos na rejeição?

Sim. Os dois mantiveram exatamente os mesmos índices de rejeição da pesquisa anterior.

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Flávio Bolsonaro é rejeitado por 50% dos entrevistados, enquanto Lula registra 49%. A diferença está dentro da margem de erro. Os dois também aparecem empatados em potencial de voto, com 47% cada.

A composição desse potencial, porém, é diferente. Lula tem 35% que dizem ser ele o único candidato em quem votariam e 12% que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outro nome. Flávio registra 26% de voto exclusivo e 21% de eleitores que poderiam votar nele ou em outro candidato.

Flávio é o único que aparece numericamente à frente de Lula?

Não. A nova rodada trouxe outro resultado desfavorável numericamente ao presidente.

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Pela primeira vez, a Nexus testou um segundo turno entre Lula e Augusto Cury. O escritor aparece com 45%, ante 43% do presidente. Também nesse caso, os dois estão tecnicamente empatados.

Contra os demais adversários testados, Lula permanece numericamente à frente. O presidente tem 46% contra 43% de Ronaldo Caiado, 47% contra 40% de Zema e 47% contra 39% de Renan Santos.

Como está a avaliação do governo Lula?

A avaliação do governo segue desfavorável ao presidente. A aprovação passou de 46% para 45%, enquanto a desaprovação foi de 51% para 50%. A diferença permanece em 5 pontos percentuais.

A pesquisa mostra ainda que 45% dos entrevistados afirmam ter acompanhado algum programa ou propaganda do horário eleitoral gratuito no rádio ou na televisão.

A 13ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 4 e 7 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.