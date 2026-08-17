Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Política

A boa notícia para Flávio Bolsonaro em pesquisa BTG/Nexus

Levantamento divulgado no início oficial da campanha mostra cenário apertado entre o senador e Lula em uma eventual disputa pelo segundo turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 22h49
Continua após publicidade
A boa notícia para Flávio Bolsonaro em pesquisa BTG/Nexus Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa BTG/Nexus mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas aponta uma disputa apertada entre os dois em um eventual segundo turno. No VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o editor de política de VEJA, José Benedito da Silva, avaliou que os números representam “uma boa notícia para o Flávio nesse momento da largada da campanha”, afirmou. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo os dados mais recentes da pesquisa, o presidente Lula aparece com 41% das intenções de voto, contra 36% de Flávio. Na simulação de confronto direto, a vantagem numérica de Lula cai para três pontos: 47% a 44%, resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa foi realizada por telefone entre 14 e 16 de agosto, com 2.003 eleitores, e tem nível de confiança de 95%.

Por que o segundo turno é o principal sinal para Flávio?

Para José Benedito, a distância de cinco pontos no primeiro turno é menos significativa do que o resultado do confronto direto. Segundo ele, o dado mais relevante é que Lula não aparece em condições de vencer a eleição já na primeira rodada e encontra um cenário de forte equilíbrio diante de Flávio.

“Ele está empatado com o Lula”, afirmou o editor, referindo-se ao segundo turno. Na avaliação apresentada no programa, o resultado indica que a disputa presidencial permanece aberta e que uma parcela relativamente pequena do eleitorado poderá ser decisiva caso os dois avancem para a segunda etapa.

Siga

Flávio chega à campanha em uma posição melhor do que se imaginava?

José Benedito relacionou o resultado da pesquisa ao percurso recente de Flávio na corrida presidencial. Ele citou uma série de acontecimentos que, segundo sua avaliação, produziram dificuldades para a campanha, entre eles revelações envolvendo o contato do senador com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a crise com Michelle Bolsonaro e a dificuldade de atrair partidos do Centrão.

Continua após a publicidade

“A campanha toda parecia meio caótica, com uma série de acontecimentos negativos se empilhando um atrás do outro, mas o Flávio chega na largada, na hora da largada, com uma condição bastante boa”, afirmou.

Também mencionou problemas na comunicação e na coordenação da campanha, que, segundo ele, fizeram com que se acumulassem acontecimentos negativos. A pesquisa foi divulgada um dia após o início oficial das campanhas eleitorais.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

“Hoje, Lula não venceria no primeiro turno”, afirmou. Segundo o editor, houve um momento em que aliados do presidente imaginavam a possibilidade de uma vitória antecipada, mas o atual cenário apontado pela pesquisa não indica essa possibilidade.

Continua após a publicidade

O que a rejeição revela sobre a disputa?

José Benedito destacou ainda o peso da rejeição dos dois principais candidatos em uma eventual segunda rodada. Para ele, os números indicam que tanto Lula quanto Flávio possuem um eleitorado consolidado, mas também enfrentam resistência significativa.

“As rejeições falam muito alto”, afirmou. Na leitura apresentada no VEJA em Foco, o equilíbrio entre os dois ajuda a explicar por que o segundo turno aparece tão apertado: ambos têm dificuldades para ampliar significativamente seu eleitorado para além de sua base.

Flávio se consolidou como o principal nome da oposição?

Outro ponto destacado pelo editor de política de VEJA é o desempenho de Flávio diante dos demais nomes testados pela pesquisa. Ronaldo Caiado aparece com 5% no primeiro turno, enquanto Renan Santos e Romeu Zema têm 4% cada. Augusto Cury e Samara Martins registram 1%.

Continua após a publicidade

Para José Benedito, o resultado reforça a posição de Flávio como principal nome da oposição na atual configuração da disputa. “O Flávio é de fato o adversário a ser batido”, afirmou. Segundo ele, caso não ocorra uma mudança significativa no cenário, a eleição tende a se concentrar em um confronto entre Lula e o senador.

A eleição pode ser decidida por poucos votos?

A conclusão apresentada por José Benedito é de que a diferença registrada no segundo turno deixa uma disputa potencialmente equilibrada. Lula aparece numericamente à frente por três pontos, mas a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. “É uma disputa bastante imprevisível, que vai ser decidida por um percentual pequeno de eleitores no segundo turno”, afirmou o editor.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
BTG/Nexus
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).