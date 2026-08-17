A boa notícia para Flávio Bolsonaro em pesquisa BTG/Nexus

A nova pesquisa BTG/Nexus mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas aponta uma disputa apertada entre os dois em um eventual segundo turno. No VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o editor de política de VEJA, José Benedito da Silva, avaliou que os números representam “uma boa notícia para o Flávio nesse momento da largada da campanha”, afirmou. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo os dados mais recentes da pesquisa, o presidente Lula aparece com 41% das intenções de voto, contra 36% de Flávio. Na simulação de confronto direto, a vantagem numérica de Lula cai para três pontos: 47% a 44%, resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa foi realizada por telefone entre 14 e 16 de agosto, com 2.003 eleitores, e tem nível de confiança de 95%.

Por que o segundo turno é o principal sinal para Flávio?

Para José Benedito, a distância de cinco pontos no primeiro turno é menos significativa do que o resultado do confronto direto. Segundo ele, o dado mais relevante é que Lula não aparece em condições de vencer a eleição já na primeira rodada e encontra um cenário de forte equilíbrio diante de Flávio.

“Ele está empatado com o Lula”, afirmou o editor, referindo-se ao segundo turno. Na avaliação apresentada no programa, o resultado indica que a disputa presidencial permanece aberta e que uma parcela relativamente pequena do eleitorado poderá ser decisiva caso os dois avancem para a segunda etapa.

Flávio chega à campanha em uma posição melhor do que se imaginava?

José Benedito relacionou o resultado da pesquisa ao percurso recente de Flávio na corrida presidencial. Ele citou uma série de acontecimentos que, segundo sua avaliação, produziram dificuldades para a campanha, entre eles revelações envolvendo o contato do senador com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a crise com Michelle Bolsonaro e a dificuldade de atrair partidos do Centrão.

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“A campanha toda parecia meio caótica, com uma série de acontecimentos negativos se empilhando um atrás do outro, mas o Flávio chega na largada, na hora da largada, com uma condição bastante boa”, afirmou.

Também mencionou problemas na comunicação e na coordenação da campanha, que, segundo ele, fizeram com que se acumulassem acontecimentos negativos. A pesquisa foi divulgada um dia após o início oficial das campanhas eleitorais.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

“Hoje, Lula não venceria no primeiro turno”, afirmou. Segundo o editor, houve um momento em que aliados do presidente imaginavam a possibilidade de uma vitória antecipada, mas o atual cenário apontado pela pesquisa não indica essa possibilidade.

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O que a rejeição revela sobre a disputa?

José Benedito destacou ainda o peso da rejeição dos dois principais candidatos em uma eventual segunda rodada. Para ele, os números indicam que tanto Lula quanto Flávio possuem um eleitorado consolidado, mas também enfrentam resistência significativa.

“As rejeições falam muito alto”, afirmou. Na leitura apresentada no VEJA em Foco, o equilíbrio entre os dois ajuda a explicar por que o segundo turno aparece tão apertado: ambos têm dificuldades para ampliar significativamente seu eleitorado para além de sua base.

Flávio se consolidou como o principal nome da oposição?

Outro ponto destacado pelo editor de política de VEJA é o desempenho de Flávio diante dos demais nomes testados pela pesquisa. Ronaldo Caiado aparece com 5% no primeiro turno, enquanto Renan Santos e Romeu Zema têm 4% cada. Augusto Cury e Samara Martins registram 1%.

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Para José Benedito, o resultado reforça a posição de Flávio como principal nome da oposição na atual configuração da disputa. “O Flávio é de fato o adversário a ser batido”, afirmou. Segundo ele, caso não ocorra uma mudança significativa no cenário, a eleição tende a se concentrar em um confronto entre Lula e o senador.

A eleição pode ser decidida por poucos votos?

A conclusão apresentada por José Benedito é de que a diferença registrada no segundo turno deixa uma disputa potencialmente equilibrada. Lula aparece numericamente à frente por três pontos, mas a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. “É uma disputa bastante imprevisível, que vai ser decidida por um percentual pequeno de eleitores no segundo turno”, afirmou o editor.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.