A boa notícia para Flávio Bolsonaro em nova pesquisa a dois meses do primeiro turno

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A nova pesquisa BTG/Nexus indica uma mudança no ritmo da corrida presidencial. Flávio Bolsonaro ampliou sua intenção de voto tanto no primeiro quanto no segundo turno, reduzindo de forma significativa a vantagem de Lula e tornando a disputa mais competitiva. Entenda os detalhes do levantamento.

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A menos de duas semanas do início oficial da campanha eleitoral e a dois meses do primeiro turno da eleição, a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 3, indica uma mudança no ritmo da corrida presidencial e traz uma boa notícia para Flávio Bolsonaro (PL). Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneça na liderança em todos os cenários avaliados, o senador ampliou sua intenção de voto tanto no primeiro quanto no segundo turno, reduzindo de forma significativa a vantagem do adversário e tornando a disputa mais competitiva.

Como ficou a disputa no segundo turno?

A principal mudança registrada pelo levantamento aparece no confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente soma 46% das intenções de voto, enquanto o senador alcança 45%. Em comparação com a rodada anterior, de 27 de julho, Lula perdeu um ponto percentual e Flávio ganhou dois, reduzindo a diferença de quatro para apenas um ponto percentual.

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário configura empate técnico entre os dois candidatos e representa a menor distância registrada pelo instituto nas simulações de segundo turno desde o início da série histórica.

Nos demais confrontos, Lula continua à frente. Contra Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 46%, diante de 40% do ex-governador mineiro. Em um eventual embate com Ronaldo Caiado (PSD), registra 46%, contra 42% do adversário. Já na disputa com Renan Santos (Missão), Lula alcança 47%, enquanto o empresário soma 37%.

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O que mudou no primeiro turno?

A recuperação de Flávio também aparece no cenário estimulado da primeira rodada de votação. Lula registra 41% das intenções de voto, um ponto percentual abaixo da pesquisa anterior, enquanto o senador sobe para 37%, avanço de quatro pontos em relação ao último levantamento.

Com esse movimento, a vantagem do presidente diminui de nove para quatro pontos percentuais, a menor diferença entre os dois desde abril na série da BTG/Nexus.

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Atrás dos líderes aparecem Ronaldo Caiado, com 5%, Renan Santos, com 4%, e Romeu Zema, com 3%. Os demais pré-candidatos permanecem com percentuais reduzidos, mantendo o quadro de polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Lula ainda mantém vantagens na disputa?

Apesar da aproximação nas intenções de voto, a pesquisa aponta que o presidente continua apresentando indicadores favoráveis em outros aspectos da corrida eleitoral.

Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados afirmam que poderiam votar em Lula, enquanto 47% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. Além disso, os dois passaram a registrar o mesmo índice de rejeição: 49%. É a primeira vez desde abril que o instituto identifica empate nesse indicador.

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Os dados sugerem que, embora o senador tenha recuperado espaço nas intenções de voto, o presidente ainda preserva margem competitiva em indicadores que podem influenciar o comportamento do eleitor durante a campanha.

Como foi feita a pesquisa?

O levantamento BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02874/2026.