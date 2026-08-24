A boa notícia para Flávio Bolsonaro contra Lula na nova pesquisa BTG/Nexus

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Nova pesquisa BTG/Nexus indica que Flávio Bolsonaro diminuiu a distância para Lula na corrida presidencial, tanto no primeiro quanto no segundo turno. A diferença entre os dois caiu para apenas 1 ponto no confronto direto, configurando empate técnico. A rejeição de Lula também superou a de Flávio numericamente pela primeira vez.

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A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus traz uma boa notícia para Flávio Bolsonaro na corrida pela Presidência: o candidato do PL oscilou para cima tanto no primeiro quanto no segundo turno e reduziu a distância para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dois cenários. No confronto direto, Flávio passou de 44% para 45%, enquanto Lula foi de 47% para 46%. A diferença, que era de 3 pontos percentuais, caiu para apenas 1 — a menor entre os dois nas últimas três semanas —, mantendo a disputa em situação de empate técnico.

O movimento também aparece no principal cenário estimulado de primeiro turno. Lula manteve os 41% da rodada anterior, enquanto Flávio passou de 36% para 37%. Com isso, a vantagem do petista diminuiu de 5 para 4 pontos percentuais. As oscilações estão dentro da margem de erro, mas ocorrem simultaneamente nas duas etapas da disputa.

O que mudou no primeiro turno?

Além da oscilação de 1 ponto no cenário estimulado, Flávio também avançou na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. O senador passou de 29% para 31%, enquanto Lula permaneceu com 38%. A diferença entre os dois caiu de 9 para 7 pontos.

No cenário estimulado, Ronaldo Caiado aparece distante dos dois primeiros colocados, com 5%. Renan Santos e Romeu Zema têm 3% cada, e Augusto Cury marca 2%. Brancos, nulos e nenhum somam 5%, e 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa testou ainda um segundo cenário, desta vez com Pablo Marçal entre os candidatos. Nessa configuração, Lula aparece com 40%, Flávio com 34%, Caiado com 5% e Marçal com 4%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quão apertada ficou a disputa no segundo turno?

O confronto direto entre Lula e Flávio voltou ao menor intervalo registrado recentemente pela pesquisa. O presidente tem 46% e o senador, 45%, diferença de apenas 1 ponto percentual.

Na rodada anterior, Lula aparecia com 47%, contra 44% de Flávio. Antes disso, os dois também estavam separados por 3 pontos, com o mesmo placar de 47% a 44%. A nova medição, portanto, mostra uma aproximação numérica entre os dois, ainda dentro da margem de erro.

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Outros 8% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

O voto em Flávio também está mais consolidado?

Outro dado favorável ao senador aparece na certeza de voto. Entre os eleitores que escolhem Flávio no primeiro turno, 86% afirmam que a decisão já está tomada e que não pretendem mudar de candidato até a eleição. É o maior índice registrado por ele na série da Nexus.

Lula ainda aparece numericamente à frente nesse quesito: 88% dos seus eleitores dizem que não pretendem mudar de voto. A diferença entre os dois, porém, é pequena.

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O grau de consolidação dos dois líderes é bem superior ao dos demais concorrentes. Entre os eleitores de Renan Santos, 53% dizem estar decididos; entre os de Caiado, 51%; e entre os de Zema, 43%.

Como está a rejeição dos dois candidatos?

Flávio também registrou uma oscilação favorável no índice de rejeição. A parcela dos entrevistados que diz não votar nele de jeito nenhum passou de 50% para 48%.

No mesmo período, a rejeição a Lula oscilou de 48% para 49%. Com isso, pela primeira vez desde abril, o presidente aparece numericamente com rejeição superior à do adversário.

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Apesar disso, Lula ainda registra maior potencial de voto. Somando os entrevistados que dizem que ele é o único candidato em quem votariam aos que admitem escolhê-lo entre outras opções, o petista chega a 50%. Flávio soma 47%.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 21 e 23 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-009028/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.