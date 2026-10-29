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Política

A batalha que já se desenha na direita após fuga de Flávio Bolsonaro, segundo cientista político

Saída do senador do Brasil abre disputa pela liderança do bolsonarismo e coloca Tarcísio e Michelle diante do desafio de conquistar o apoio da ala mais radical

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 22h07
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A saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após a derrota na eleição presidencial, abriu uma disputa pelo comando da direita que vai muito além da sucessão dentro da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do cientista político Eduardo José Grin, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), o movimento bolsonarista enfrenta um vácuo de liderança, enquanto nomes como Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro buscam espaço em um campo político dividido entre a fidelidade à família Bolsonaro e a necessidade de ampliar alianças. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o especialista afirmou que a disputa está longe de uma definição. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que a saída de Flávio abre uma disputa na direita?

Para Grin, a carta em que Flávio Bolsonaro contestou o resultado da eleição pode contribuir para seu isolamento político, mas isso não significa necessariamente a perda de influência do bolsonarismo. O professor destacou que o movimento mantém uma base ideológica fiel, estimada por ele, a partir de pesquisas, em cerca de 14% a 15% do eleitorado. Essa parcela, segundo sua análise, dá ao grupo capacidade de pressionar outros setores da direita a aderirem às suas posições.

O problema, avalia, é que o movimento perdeu a referência de uma liderança capaz de coordenar sua atuação nacional. “Não adianta ter uma grande bancada na Câmara, uma grande bancada no Senado. Tem que ter alguém que faça esta condução”, afirmou. Grin concordou com a avaliação apresentada anteriormente no programa de que o bolsonarismo se encontra politicamente órfão. Para o cientista político, esse cenário abre uma disputa interna não apenas entre possíveis sucessores de Flávio, mas também entre diferentes projetos para o futuro da oposição.

Tarcísio de Freitas será o sucessor natural do bolsonarismo?

Embora Tarcísio de Freitas apareça como um dos principais nomes para ocupar esse espaço, Grin considera precipitado tratá-lo como sucessor natural da família Bolsonaro. O governador de São Paulo, segundo o professor, tenta conciliar o apoio da direita tradicional com a manutenção de vínculos com a base bolsonarista mais radical. Essa estratégia, porém, envolve contradições que podem dificultar sua afirmação como liderança independente.

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Grin lembrou que tentativas anteriores de Tarcísio de ganhar autonomia política provocaram críticas de Eduardo Bolsonaro. O professor também apontou a dificuldade de Michelle Bolsonaro de obter respaldo da própria família como um obstáculo a uma eventual disputa pela liderança. “O fato é que a família se enfraquece e o movimento hoje chamado bolsonarismo já independe da família”, avaliou.

Quais são os obstáculos para Tarcísio chegar a 2030?

Na avaliação do cientista político, Tarcísio tem espaço para construir uma candidatura presidencial em 2030, mas precisará superar uma série de condicionantes. O primeiro é definir até que ponto continuará subordinado às posições da família Bolsonaro e da ala mais radical. O segundo é apresentar resultados de sua administração em São Paulo, especialmente nas áreas fiscal, de segurança pública e de políticas públicas, que possam sustentar uma eventual candidatura nacional.

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O professor também destacou a importância das alianças partidárias. Ao comentar as divergências entre Tarcísio e Gilberto Kassab, presidente do PSD, Grin afirmou que o relacionamento com partidos do centro pode influenciar a capacidade do governador de formar uma coalizão competitiva. Na sua avaliação, uma aproximação dessas legendas com Lula também faz parte das possibilidades em discussão. Outro desafio mencionado é ampliar o reconhecimento de Tarcísio fora de São Paulo. Para Grin, o governador ainda é pouco conhecido nacionalmente, o que exigiria um trabalho político ao longo dos próximos quatro anos.

A direita conseguirá se reorganizar sem a família Bolsonaro?

Para Grin, a principal disputa será definir se a direita tradicional conseguirá construir uma liderança com autonomia em relação ao bolsonarismo ou continuará dependente do apoio de sua base mais ideológica. O cientista político avalia que o movimento tem utilizado essa força eleitoral para pressionar possíveis aliados e influenciar os rumos da oposição.

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O professor considera que uma eventual reorganização exigirá capacidade de dialogar tanto com o eleitorado conservador quanto com setores mais próximos do centro político. Isso, porém, esbarra na resistência da ala radical e nas dificuldades enfrentadas por possíveis sucessores para estabelecer uma liderança própria.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
Tarcísio Gomes de Freitas
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