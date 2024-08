A barulhenta chegada de Ramagem ao primeiro debate para prefeito do Rio

O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio neste ano teve um início animado, mesmo antes que as câmeras fossem ligadas. Aposta do presidente Jair Bolsonaro para a disputa, Alexandre Ramagem (PL) chegou à sede da TV Bandeirantes, no Rio, acompanhado de uma claque com direito a fogos, sinalizadores e gritos de ordem contra o prefeito Eduardo Paes (PSD), atual líder nas pesquisas de intenção de voto. Ao seu lado, estavam também o vereador Carlos Bolsonaro, além do presidente estadual do PL, Altineu Cortes, e do coordenador de sua campanha, Bruno Bonetti.

Poucos minutos antes, outro postulante já havia feito o mesmo barulho: nome do União Brasil para a disputa, Rodrigo Amorim também chegou fazendo barulho — curiosamente, acompanhado dos mesmos apoiadores de Ramagem.

Na rápida entrevista dada à imprensa na chegada ao local, inclusive, os dois admitiram uma sintonia “em ideias e valores”. “Há uma consonância”, disse Ramagem. “Estamos do mesmo lado”, pontuou Amorim. No debate, os devem repetir a dobradinha feita por Bolsonaro e Padre Kelmon (à época no PTB), no programa que colocou frente a frente os postulantes à Presidência da República em 2022.

O candidato do União Brasil, inclusive, promete evocar a polarização e colar em Paes a imagem de “soldado do Lula”. Ramagem, por sua vez, deu indícios de que deve apostar nas áreas em que tem mais experiência. “A gente sabe que a população está realmente preocupada com a ordem pública e com a segurança do município”, avisou.