A avaliação ‘poliana’ de campanha de Lula após revés no primeiro turno

Após o susto inicial com o desfecho das urnas mostrando Flávio Bolsonaro à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, auxiliares do petista tentam ver o lado positivo do cenário completamente inesperado até aquele domingo de votação.

Avaliam que o resultado inesperado e negativo serviu para mobilizar não apenas a campanha como também a militância.

Acreditam que se Lula tivesse avançado à frente de Flávio talvez a mobilização não estaria dessa forma – em comparação com o primeiro turno, a campanha e a militância está com uma operação muito mais organizada nas redes sociais e também se faz mais presente nas ruas.

Tentam se convencer de que talvez o revés dos primeiros dias de outubro possa viabilizar uma virada inédita de Lula no segundo turno da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.