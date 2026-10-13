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Política

A avaliação ‘poliana’ de campanha de Lula após revés no primeiro turno

Aliados avaliam que o resultado inesperado e negativo serviu para mobilizar não apenas a campanha como também a militância

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h30
Lula, um homem idoso de barba grisalha, camisa azul e paletó escuro, à esquerda; Flávio Bolsonaro, um homem de cabelo escuro, terno cinza e gravata azul clara, à direita
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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Após o susto inicial com o desfecho das urnas mostrando Flávio Bolsonaro à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, auxiliares do petista tentam ver o lado positivo do cenário completamente inesperado até aquele domingo de votação.

Avaliam que o resultado inesperado e negativo serviu para mobilizar não apenas a campanha como também a militância.

Acreditam que se Lula tivesse avançado à frente de Flávio talvez a mobilização não estaria dessa forma – em comparação com o primeiro turno, a campanha e a militância está com uma operação muito mais organizada nas redes sociais e também se faz mais presente nas ruas.

Tentam se convencer de que talvez o revés dos primeiros dias de outubro possa viabilizar uma virada inédita de Lula no segundo turno da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

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