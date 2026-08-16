A avaliação de Tarcísio sobre a suspeita de perseguição a motorista de Haddad

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), minimizou neste domingo o relato de um motorista do ex-ministro Fernando Haddad (PT) de que foi seguido por uma viatura da Polícia Militar.

Tarcísio afirmou que a investigação da Polícia Civil ainda está em andamento, mas ressaltou que, até o momento, a hipótese mais provável é de “falsa comunicação de crime”. Haddad será o principal adversário do governador na disputa eleitoral.

“Estamos apurando isso com a maior responsabilidade do mundo, porque se houvesse algum problema, se houvesse algum desvio de conduta, iríamos punir severamente aqueles que atuaram no desvio de conduta. Mas tudo está mostrando que não houve absolutamente nada e se trata, no final das contas, de uma falsa comunicação”, declarou o governador.

A declaração ocorreu durante o lançamento da candidatura à reeleição de Tarcísio, em Osasco.

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O chefe do Executivo afirmou que foram analisados os dados de GPS das viaturas supostamente envolvidas, mas que a conclusão foi de que elas seguiram seu caminho após cruzarem com o motorista de Haddad.

“Nós temos algumas viaturas que cruzam o carro que ele estava e seguem o destino. Por exemplo, aquela viatura que passa na rua dele, logo na sequência ela vai para o estacionamento do batalhão. A outra viatura, quando ele está parado no hotel, passa do lado. Então ela não para, não aborda, ela segue um pouco mais em frente, se junta com outra viatura e vai fazer patrulhamento em outra rua”, relatou.

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Segundo Tarcísio, foram analisadas as imagens de 70 câmeras. Agora, o motorista será intimado a depor.