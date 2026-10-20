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Política

A avaliação de petistas sobre o desempenho de Lula nas últimas pesquisas eleitorais

Dirigentes do partido se dizem confiantes na virada do presidente e de uma vitória em segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 16h42 | Atualizado em 20 out 2026, 19h01
Presidente Lula tenta virada eleitoral no segundo turno de 2026 após ter ficado atrás de Flávio Bolsonaro na primeira etapa, em 4 de outubro
Presidente Lula tenta virada eleitoral no segundo turno de 2026 após ter ficado atrás de Flávio Bolsonaro na primeira etapa, em 4 de outubro (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A avaliação de petistas sobre o desempenho de Lula nas últimas pesquisas eleitorais Priorize VEJA no Google

A equipe de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e membros do Partido dos Trabalhadores estão confiantes na possibilidade de virada eleitoral no segundo turno, no próximo domingo, 25, levando a uma vitória da esquerda sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Após conseguirem mobilizar atos gigantescos com milhares de pessoas nos últimos dias, por dezenas de cidades, além de intensificar o engajamento virtual, tanto nos perfis de Lula quanto nos de apoiadores e nos grupos de apoio no WhatsApp — como o “Exército do Janones”, principal canal neste momento –, dirigentes do PT dizem que o cenário é mais confortável do que foi há alguns dias, logo após o primeiro turno.

O PT também estaria vendo seus trackings internos apontando uma curva ascendente para Lula, diferentemente do primeiro turno, quando o petista estava em queda nas intenções de voto.

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“A gente sente [que vai virar] não só nos atos públicos, mas também em depoimentos das pessoas que estão fazendo campanha nos territórios, de conseguir virar voto, convencer indecisos, convencer quem não foi votar e participar do processo [eleitoral]. As pesquisas todas estão mostrando um cenário apertado, mas, nesse caso, com uma curva ascendente para a gente, diferente do que foi no primeiro turno, quando ele [Flávio Bolsonaro] estava numa curva ascendente, agora somos nós. Então estamos muito motivados e muito esperançosos pelo melhor resultado possível no domingo”, declarou para VEJA o deputado Kiko Celeguim, presidente do PT em São Paulo.

O parlamentar também destacou que a recomendação geral do PT neste momento é garantir que ninguém desista ou desanime e manter o ritmo de engajamento nas redes e as tentativas de virar voto nas ruas. “Os tracks internos mostram empate e que houve uma distância, no início, de cinco a seis pontos, mas agora estamos empatados. Então estamos em estado de mobilização permanente e muito esperançosos na virada”, complementou Celeguim.

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Contraditoriamente, o quadro de otimismo no PT é semelhante ao que se vê entre os bolsonaristas, como mostra reportagem da coluna Radar, de VEJA. Aliados de Flávio Bolsonaro estão empolgados com os resultados das últimas pesquisas eleitorais, que o colocam acima de 50% dos votos válidos e dizem enxergar nisso um sinal de consolidação de sua candidatura.

A situação, para esses aliados, é o que reduz a preocupação com o avanço de Lula na reta final do segundo turno. A avaliação no bolsonarismo é que a firmeza desse eleitorado dificulta uma virada do presidente, embora os levantamentos mostrem redução da distância entre os adversários e uma disputa ainda aberta — como citado pelos petistas.

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Na manhã desta terça-feira, 20, uma pesquisa do Real Time Big Data apontou Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos enquanto Lula aparece com 48%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estõ empatados no limite técnico. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre 15 e 19 de outubro.

Outros três levantamentos divulgados na segunda-feira, 19, também situaram o candidato do PL acima da metade dos votos válidos. Na pesquisa do AtlasIntel, Flávio marcou 51,1%, ante 48,9% do petista. Já na do BTG/Nexus, o candidato da direita apareceu com 50,3%, contra 49,7% — com uma diferença entre os dois que caiu de 3,2 para 0,6 ponto percentual em relação à rodada anterior. Por fim, na pesquisa do Poder/Data, Flávio tinha 52%, e Lula 48% dos votos válidos.

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 No domingo, a pesquisa Vox Brasil apontou Lula na liderança numérica, com 51% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro teria 49%.

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