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Política

A avaliação de Motta sobre decisão de Lula de manter urgência que tranca pauta da Câmara 

Chefe da Câmara chegou a procurar auxiliares do presidente para pedir retirada de urgência constitucional de proposta encaminhada pelo Executivo

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 09h30 | Atualizado em 10 jun 2026, 09h47
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante sessão em 9 de fevereiro de 2026
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante sessão em 9 de fevereiro de 2026 (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
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A avaliação de Motta sobre decisão de Lula de manter urgência que tranca pauta da Câmara  Priorize VEJA no Google

O presidente da Câmara, Hugo Motta, chegou a acionar os ministros José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais) e Bruno Moretti (Planejamento) para pedir que o governo retirasse a urgência constitucional do PL que trata do fim da escala 6×1, que está trancando a pauta do plenário da Casa desde a semana passada, restringindo o que pode ser votado pelos parlamentares.

O texto foi encaminhado ao Congresso com o objetivo de pressionar os deputados a aprovarem a PEC que trata do mesmo assunto.

Apesar de a proposta de emenda constitucional ter avançado e seguido para apreciação do Senado, o governo manteve a urgência constitucional do projeto de lei.

Mesmo com o apelo de Motta aos auxiliares de Lula, a expectativa é que a situação permaneça inalterada.

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O governo resiste a fazer o movimento por entender que a urgência pode contribuir para ditar no Senado um ritmo mais célere para a PEC já aprovada pelos deputados.

Diante da negativa, Motta sinalizou a interlocutores que trabalhará dentro das limitações impostas, mas tem lembrado que a PEC avançou na Câmara com placar elástico.

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