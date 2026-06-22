A avaliação de Erundina sobre a qualificação dos debates no Congresso

Prestes a completar seu último mandato na Câmara, a deputada Luiza Erundina não esconde a decepção com o debate cada vez menos qualificado nas fileiras do plenário da Casa.

“O povo se afastou dessa Casa. Não há democracia plena, estável se o povo não exerce o poder. Ele é o soberano numa sociedade. Por isso, eu vou ficar lá em São Paulo, porque aqui a gente perde muito tempo e lá a gente está mais perto do povo”, disse Erundina após participar de uma sessão solene na Câmara.

“Quanto mais o povo participa, mobiliza, controla, mais forte é a democracia e os espaços de representação são mais legítimos, mais qualificados e mais comprometidos. A política do Brasil está em crise e para ela se recuperar temos que trazer de volta o poder popular”, acrescentou.

Aos 91 anos, ela disputará uma vaga na Assembleia Legislativa em São Paulo.