A avaliação de dirigente do partido de Joaquim Barbosa sobre eventual dobradinha com Zema

O presidente nacional do Democracia Cristã, João Caldas, ficou entusiasmado com a possibilidade de Joaquim Barbosa, filiado ao seu partido e que ensaiou se lançar na disputa ao Palácio do Planalto, ser o candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Romeu Zema.

O postulante do Novo disse ontem que pretende se reunir com o ex-ministro do STF e confirmou que Barbosa está entre os nomes cogitados para compor a chapa presidencial como candidato a vice.

Ao Radar, Caldas disse aprovar a eventual composição entre Zema e Barbosa. “Eu acho uma grande chapa. É uma grande composição política, uma dupla muito boa para o Brasil. Não sou contra não. Eu assino embaixo”.