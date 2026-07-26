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Política

A avaliação de dirigente do partido de Joaquim Barbosa sobre eventual dobradinha com Zema

Nome apresentado pelo Novo ao Palácio do Planalto confirmou que Barbosa está entre os cotados para compor a chapa presidencial como candidato a vice

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 17h13 | Atualizado em 26 jul 2026, 17h15
Homem negro de pele escura, calvo, com óculos de armação fina, vestindo toga preta sobre camisa listrada, com a mão direita no queixo em pose pensativa, olhando para frente
O ex-ministro Joaquim Barbosa, do STF (Nelson Jr./SCO/STF)
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O presidente nacional do Democracia Cristã, João Caldas, ficou entusiasmado com a possibilidade de Joaquim Barbosa, filiado ao seu partido e que ensaiou se lançar na disputa ao Palácio do Planalto, ser o candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Romeu Zema.

O postulante do Novo disse ontem que pretende se reunir com o ex-ministro do STF e confirmou que Barbosa está entre os nomes cogitados para compor a chapa presidencial como candidato a vice.

Ao Radar, Caldas disse aprovar a eventual composição entre Zema e Barbosa. “Eu acho uma grande chapa. É uma grande composição política, uma dupla muito boa para o Brasil. Não sou contra não. Eu assino embaixo”.

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