🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Política

A avaliação de aliados do PL sobre saída de Flávio Bolsonaro do país

Colunista de VEJA revela bastidores da decisão do senador e reações dentro do partido

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 22h16
Continua após publicidade
A avaliação de aliados do PL sobre saída de Flávio Bolsonaro do país Priorize VEJA no Google

A decisão de Flávio Bolsonaro de deixar o Brasil após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocou uma reação negativa entre dirigentes do PL e colocou em dúvida o futuro político do senador. Segundo o colunista de VEJA Robson Bonin, do Radar, caciques da legenda interpretam a saída do país como um abandono do projeto bolsonarista, que previa a consolidação de Flávio como principal liderança da oposição nos próximos anos. Em participação no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Bonin afirmou que a avaliação de muitos aliados é de que o episódio representa uma “tragédia pra continuidade do projeto bolsonarista no país”. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que a fuga de Flávio provocou críticas dentro do PL?

De acordo com Bonin, Flávio havia sido escolhido por Jair Bolsonaro, em dezembro de 2025, para representar uma renovação do grupo político. A estratégia não dependia necessariamente de uma vitória na eleição presidencial. Mesmo derrotado, o senador poderia sair da campanha fortalecido para liderar a oposição ao governo Lula e se apresentar como uma referência da direita na disputa de 2030. A decisão de deixar o país poucas horas depois do resultado eleitoral, porém, contrariou esse planejamento.

Para dirigentes importantes do PL, segundo o colunista, a atitude foi interpretada como um “sinal de abandono”. Bonin destacou que o senador deixou para trás uma base de quase 60 milhões de eleitores, uma bancada expressiva de deputados e senadores conservadores e governadores alinhados ao bolsonarismo. Na avaliação desses interlocutores, Flávio deveria assumir a articulação desse grupo enquanto o pai permanece preso.

Siga

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

O que aconteceu na reunião de Flávio com aliados antes da viagem?

O colunista revelou que, antes de deixar o Brasil, Flávio participou de uma reunião em Brasília com integrantes de sua equipe jurídica e figuras importantes do bolsonarismo. Entre os participantes mencionados por Bonin estavam Tarcísio de Freitas e Daniella Marques. O encontro ocorreu depois que o senador foi notificado da determinação de entregar seus passaportes.

Segundo Bonin, os aliados tentaram convencer Flávio a reconhecer o resultado eleitoral e enfrentar as investigações no Supremo Tribunal Federal (STF). Os advogados avaliavam que as acusações apresentadas pela Polícia Federal eram frágeis e poderiam ser contestadas. O colunista relatou ainda que, na visão da defesa, parte dos argumentos já havia sido desmentida pelo Banco Santander, citado na investigação.

Continua após a publicidade

Apesar das orientações recebidas, Flávio teria decidido deixar o país sem comunicar seus interlocutores. De acordo com Bonin, os participantes do encontro ficaram com a impressão de que o senador entregaria os passaportes e seguiria no Brasil para enfrentar a disputa jurídica e política. Em vez disso, ele viajou e reapareceu em Miami, nos Estados Unidos.

A decisão pode comprometer o projeto da direita para 2030?

Na avaliação relatada por Bonin, o principal prejuízo político está na interrupção de uma estratégia construída para transformar Flávio em liderança nacional. A campanha presidencial serviria para ampliar sua projeção, fortalecer sua relação com parlamentares e governadores e preparar uma candidatura futura, mesmo em caso de derrota nas urnas.

Continua após a publicidade

O colunista ressaltou, contudo, que a reação não é unânime dentro do campo conservador. Enquanto dirigentes consideram a saída um erro que compromete a continuidade do projeto bolsonarista, outros aliados defendem que Flávio deveria ter deixado o país por receio de uma eventual prisão e de uma perseguição judicial semelhante à que afirmam atingir Jair Bolsonaro.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).