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Política

A avaliação da campanha de Augusto Cury sobre o primeiro debate presidencial

Apesar da contrariedade com desfalques e transmissão concorrente, coordenação destaca "firmeza serena" do psiquiatra no confronto ao vivo

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 15h28 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h44
Dois homens conversam em primeiro plano, um de terno azul e outro de terno escuro e óculos, gesticulando. Ao fundo, pessoas seguram celulares e um microfone roxo com NC NEWS em branco, em ambiente noturno
Augusto Cury (Avante), presidenciável em 2026, fala a jornalistas na porta da TV Bandeirantes (Anna Satie/VEJA)
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A primeira participação do candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) em um debate eleitoral televisionado não ocorreu da forma como o postulante gostaria. Ao chegar à sede da TV Bandeirantes neste domingo (23), o psiquiatra e professor já tinha conhecimento das ausências dos líderes nas pesquisas de intenção de voto: o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), além da desistência de última hora do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo).

Entretanto, o incômodo de Cury cresceu ao saber da exibição de uma entrevista com o líder petista em outra emissora (Record) no mesmo horário do debate. Após ouvir aliados e a direção do canal do Morumbi, o candidato decidiu permanecer na atração. Para a campanha, embora a manobra de Lula tenha privado o eleitor da comparação direta entre os presidenciáveis, a participação garantiu um saldo positivo para a candidatura.

Dentre os momentos de destaque no confronto com Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), a equipe do candidato do Avante destaca que ele conseguiu defender a criação do “SUS da Mente” — política nacional voltada à saúde mental da população — e reforçar a escuta ativa das demandas do cidadão como eixo central de seu plano de governo.

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Na avaliação da coordenação de campanha, Augusto Cury demonstrou preparo e manteve o tom de “firmeza serena” que marca sua trajetória na disputa.

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