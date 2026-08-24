A avaliação da campanha de Augusto Cury sobre o primeiro debate presidencial

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Augusto Cury estreou em debate presidencial na Band enfrentando ausências notáveis de Lula e Bolsonaro, além da entrevista do petista em canal concorrente. Mesmo incomodado, o candidato do Avante decidiu participar, destacando o “SUS da Mente” e a escuta ativa do cidadão, com a campanha avaliando a performance como positiva e preparada.

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A primeira participação do candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) em um debate eleitoral televisionado não ocorreu da forma como o postulante gostaria. Ao chegar à sede da TV Bandeirantes neste domingo (23), o psiquiatra e professor já tinha conhecimento das ausências dos líderes nas pesquisas de intenção de voto: o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), além da desistência de última hora do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo).

Entretanto, o incômodo de Cury cresceu ao saber da exibição de uma entrevista com o líder petista em outra emissora (Record) no mesmo horário do debate. Após ouvir aliados e a direção do canal do Morumbi, o candidato decidiu permanecer na atração. Para a campanha, embora a manobra de Lula tenha privado o eleitor da comparação direta entre os presidenciáveis, a participação garantiu um saldo positivo para a candidatura.

Dentre os momentos de destaque no confronto com Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), a equipe do candidato do Avante destaca que ele conseguiu defender a criação do “SUS da Mente” — política nacional voltada à saúde mental da população — e reforçar a escuta ativa das demandas do cidadão como eixo central de seu plano de governo.

Na avaliação da coordenação de campanha, Augusto Cury demonstrou preparo e manteve o tom de “firmeza serena” que marca sua trajetória na disputa.