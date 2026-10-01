A audiência de Lula no Flow e de Flávio em live após cancelamento de debate da Globo

Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era entrevistado ao vivo pelo Flow Podcast na noite desta quinta-feira, 1º de outubro, Flávio Bolsonaro (PL) fazia uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. No pico registrado às 22h40, a entrevista de Lula reunia 1.640.193 espectadores simultâneos, contra 534.560 na transmissão de Flávio.

A diferença também aparece quando considerada a transmissão pelo canal próprio de Lula: naquele mesmo instante, 153.683 pessoas acompanhavam a entrevista pelo canal do presidente no YouTube. Somados Flow e canal de Lula, eram 1,79 milhão de espectadores simultâneos nas duas transmissões relacionadas à entrevista. O levantamento é um recorte ponto a ponto, feito às 22h40, e não corresponde à audiência média das transmissões.

A entrevista de Lula começou após o cancelamento do debate e se estendeu por cerca de 100 minutos. Durante a conversa, o presidente falou sobre a decisão de não comparecer ao programa da Globo e defendeu um modelo de debate em que todos os candidatos respondessem às mesmas perguntas.

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Disputa no YouTube após cancelamento de debate

A disputa pela audiência ocorreu no mesmo dia em que a TV Globo cancelou o debate presidencial que estava previsto para a noite desta quinta-feira. Lula e Flávio Bolsonaro haviam desistido de participar do encontro, e a emissora decidiu suspender a transmissão depois de decisões judiciais que alteraram, horas antes do programa, regras previamente acordadas com as campanhas.

O cancelamento ocorreu quando parte dos candidatos já estava nos estúdios da Globo. Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) haviam chegado para o debate quando a emissora anunciou que o encontro não seria realizado. A Globo afirmou que as decisões judiciais provocaram “insegurança jurídica” e interferiram nas regras estabelecidas para o programa.

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Lula e Flávio também não participaram dos demais debates realizados no primeiro turno. Na noite desta quinta-feira, enquanto o petista concedia a entrevista ao Flow Podcast, Flávio Bolsonaro optou por fazer uma transmissão própria no YouTube, criando uma disputa de audiência simultânea entre os dois candidatos.