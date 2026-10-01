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Política

A audiência de Lula no Flow e de Flávio em live após cancelamento de debate da Globo

Às 22h40, transmissão do Flow Podcast registrava 1,64 milhão de espectadores simultâneos no YouTube; live de Flávio Bolsonaro tinha 534,6 mil

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 23h09 | Atualizado em 1 out 2026, 23h13
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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A audiência de Lula no Flow e de Flávio em live após cancelamento de debate da Globo Priorize VEJA no Google

Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era entrevistado ao vivo pelo Flow Podcast na noite desta quinta-feira, 1º de outubro, Flávio Bolsonaro (PL) fazia uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. No pico registrado às 22h40, a entrevista de Lula reunia 1.640.193 espectadores simultâneos, contra 534.560 na transmissão de Flávio.

A diferença também aparece quando considerada a transmissão pelo canal próprio de Lula: naquele mesmo instante, 153.683 pessoas acompanhavam a entrevista pelo canal do presidente no YouTube. Somados Flow e canal de Lula, eram 1,79 milhão de espectadores simultâneos nas duas transmissões relacionadas à entrevista. O levantamento é um recorte ponto a ponto, feito às 22h40, e não corresponde à audiência média das transmissões.

A entrevista de Lula começou após o cancelamento do debate e se estendeu por cerca de 100 minutos. Durante a conversa, o presidente falou sobre a decisão de não comparecer ao programa da Globo e defendeu um modelo de debate em que todos os candidatos respondessem às mesmas perguntas.

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Disputa no YouTube após cancelamento de debate

A disputa pela audiência ocorreu no mesmo dia em que a TV Globo cancelou o debate presidencial que estava previsto para a noite desta quinta-feira. Lula e Flávio Bolsonaro haviam desistido de participar do encontro, e a emissora decidiu suspender a transmissão depois de decisões judiciais que alteraram, horas antes do programa, regras previamente acordadas com as campanhas.

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O cancelamento ocorreu quando parte dos candidatos já estava nos estúdios da Globo. Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) haviam chegado para o debate quando a emissora anunciou que o encontro não seria realizado. A Globo afirmou que as decisões judiciais provocaram “insegurança jurídica” e interferiram nas regras estabelecidas para o programa.

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Lula e Flávio também não participaram dos demais debates realizados no primeiro turno. Na noite desta quinta-feira, enquanto o petista concedia a entrevista ao Flow Podcast, Flávio Bolsonaro optou por fazer uma transmissão própria no YouTube, criando uma disputa de audiência simultânea entre os dois candidatos.

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