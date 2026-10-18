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Política

A audiência da Band durante o primeiro debate entre Flávio e Lula

Presidenciáveis se enfrentaram pela primeira vez neste domingo, 18, em debate na TV aberta antes do segundo turno

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 23h12 | Atualizado em 18 out 2026, 23h22
Flávio Bolsonaro e Lula em debate da Band
Flávio Bolsonaro e Lula em debate da Band (Band/Reprodução)
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A audiência da Band durante o primeiro debate entre Flávio e Lula Priorize VEJA no Google

Durante o primeiro embate entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro na TV aberta, a Band chegou a bater 15,21 pontos no Ibope e chegou a ter 5 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo a transmissão no YouTube. Os números da noite deste domingo, 18, são a melhor performance da emissora desde fevereiro de 2022, quando transmitiu a final do Mundial de Clubes.

Na média ao longo do debate, a Band marcou 13,39 pontos no Ibope. O pico de mais de 15 pontos foi às 20h35. Até a noite deste domingo, a transmissão do YouTube contabilizava 15 milhões de visualizações. 

Leia também: Veja o minuto a minuto do debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro

Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentaram pela primeira vez, a uma semana do segundo turno, no debate da TV Band deste domingo. No primeiro turno, os candidatos não foram a nenhum debate.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O encontro entre os dois foi marcado por trocas mútuas de acusações entre os dois presidenciáveis. Eles se atacaram usando escândalos de corrupção em que eles próprios e aliados próximos estão envolvidos, como o escândalo do INSS, as fraudes do Banco Master, as relações com Daniel Vorcaro e as suspeitas sobre Lulinha.

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As últimas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana mostram uma vantagem numérica do senador Flávio Bolsonaro, mas ele e Lula permanecem empatados na margem de erro. No último levantamento da Quaest, eles têm respectivamente 46% e 44% dos votos válidos. Já no Datafolha, a diferença é a mesma, mas os números divergem por um ponto: Flávio tem 47% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45%.

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