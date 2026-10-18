A audiência da Band durante o primeiro debate entre Flávio e Lula

Durante o primeiro embate entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro na TV aberta, a Band chegou a bater 15,21 pontos no Ibope e chegou a ter 5 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo a transmissão no YouTube. Os números da noite deste domingo, 18, são a melhor performance da emissora desde fevereiro de 2022, quando transmitiu a final do Mundial de Clubes.

Na média ao longo do debate, a Band marcou 13,39 pontos no Ibope. O pico de mais de 15 pontos foi às 20h35. Até a noite deste domingo, a transmissão do YouTube contabilizava 15 milhões de visualizações.

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Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentaram pela primeira vez, a uma semana do segundo turno, no debate da TV Band deste domingo. No primeiro turno, os candidatos não foram a nenhum debate.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O encontro entre os dois foi marcado por trocas mútuas de acusações entre os dois presidenciáveis. Eles se atacaram usando escândalos de corrupção em que eles próprios e aliados próximos estão envolvidos, como o escândalo do INSS, as fraudes do Banco Master, as relações com Daniel Vorcaro e as suspeitas sobre Lulinha.

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As últimas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana mostram uma vantagem numérica do senador Flávio Bolsonaro, mas ele e Lula permanecem empatados na margem de erro. No último levantamento da Quaest, eles têm respectivamente 46% e 44% dos votos válidos. Já no Datafolha, a diferença é a mesma, mas os números divergem por um ponto: Flávio tem 47% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45%.