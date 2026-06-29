OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

A atitude de Flávio no caso Michelle que ‘caiu bem’ para eleitor, segundo CEO de instituto de pesquisa

A resposta moderada do senador às críticas da ex-primeira-dama teve recepção positiva entre eleitores e ajudou a conter desgaste

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 22h19 | Atualizado em 29 jun 2026, 22h19
Continua após publicidade
A atitude de Flávio no caso Michelle que ‘caiu bem’ para eleitor, segundo CEO de instituto de pesquisa Priorize VEJA no Google

O embate entre Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, que poderia representar um desgaste eleitoral para o parlamentar, acabou produzindo um efeito diferente do esperado. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, afirmou que a postura adotada por Flávio após as críticas “caiu bem” entre parte do eleitorado e ajudou a preservar sua competitividade na disputa presidencial. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Tokarski, a divulgação do vídeo de Michelle ocorreu poucos dias antes da realização da nova rodada da pesquisa BTG, o que permitiu medir eventuais impactos eleitorais do episódio. Apesar das expectativas de analistas de que a crise pudesse afetar o senador, especialmente entre mulheres, isso não se confirmou.

O que agradou os eleitores?

Para Tokarski, o principal fator foi o tom da reação de Flávio. Em vez de adotar confronto direto, o senador escolheu uma resposta conciliadora.

“Ele não teve uma reação virulenta de ir para o confronto”, afirmou o CEO da Nexus. Segundo o analista, Flávio negou as acusações, mas manteve postura moderada ao dizer que, caso tivesse agido da forma apontada por Michelle, pediria desculpas.

Siga

Na avaliação do especialista, essa resposta foi percebida como sinal de moderação e humildade. “Ele foi de certa maneira humilde”, disse.

Continua após a publicidade

Onde apareceu esse efeito?

O impacto positivo não foi generalizado, mas apareceu em segmentos específicos do eleitorado. Tokarski destacou que o crescimento de Flávio ocorreu principalmente entre homens e entre um grupo classificado pela pesquisa como “bolsonaristas alternativos”.

Trata-se de eleitores que rejeitam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não são bolsonaristas ideológicos. Ainda assim, aceitam apoiar candidatos ligados ao campo conservador.

Esse grupo representa 9% da população e, segundo Tokarski, concentrou quase todo o avanço recente do senador nas intenções de voto.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

A disputa segue aberta?

Apesar de Lula continuar na liderança, o levantamento mostra um cenário mais apertado no segundo turno. O petista aparece com 47% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro.

Tokarski definiu o cenário como um retorno à polarização de 2022. “A gente está vivendo um Fla-Flu político”, afirmou. Segundo ele, a eleição deve ser decidida por um contingente de 20% de eleitores não polarizados — grupo menos fiel e mais suscetível a mudanças de voto.

Continua após a publicidade

Para o CEO da Nexus, é justamente nesse eleitorado volátil que episódios como o embate entre Michelle e Flávio podem produzir maior impacto. Até agora, porém, o senador saiu da crise em posição melhor do que se previa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).