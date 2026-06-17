A aposta do RenovaBR para as eleições deste ano

O RenovaBR concluiu a preparação de 209 lideranças que podem disputar as eleições deste ano. Os participantes estão distribuídos entre dez partidos e receberam formação com foco na elaboração de políticas públicas.

Mais da metade (56%) tem interesse em concorrer às assembleias legislativas estaduais. Outros 28% pretendem disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, enquanto 2,4% manifestam intenção de buscar uma vaga de deputado distrital e 0,5% pretendem concorrer ao Senado Federal.

O restante ainda está avaliando qual cargo pleitear.

Entre os participantes, 54,5% são homens e 45,5% são mulheres. Além disso, 48,3% se autodeclaram pretos, pardos, indígenas ou amarelos. A faixa etária varia entre 20 e 65 anos, com média de 39 anos.

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As lideranças estão distribuídas em todas as regiões do país, com maior presença no Sudeste (37,8%) e Nordeste (28,7%), seguidos por Sul (12,4%), Norte (11%) e Centro-Oeste (10%).

“A renovação política é essencial para o fortalecimento da democracia brasileira. A preparação do RenovaBR reúne diferentes trajetórias e visões de mundo para ampliar os quadros qualificados na política e contribuir para uma representação mais conectada aos desafios reais da população”, afirma Rodrigo Cobra, diretor-executivo do RenovaBR.