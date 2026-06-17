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Política

A aposta do RenovaBR para as eleições deste ano

Escola de formação política realizou formação de 200 lideranças que podem concorrer

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 12h30 | Atualizado em 17 jun 2026, 13h14
Curso de formação do RenovaBR
Curso de formação do RenovaBR (Bob Fonseca/Divulgação)
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A aposta do RenovaBR para as eleições deste ano Priorize VEJA no Google

O RenovaBR concluiu a preparação de 209 lideranças que podem disputar as eleições deste ano. Os participantes estão distribuídos entre dez partidos e receberam formação com foco na elaboração de políticas públicas.

Mais da metade (56%) tem interesse em concorrer às assembleias legislativas estaduais. Outros 28% pretendem disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, enquanto 2,4% manifestam intenção de buscar uma vaga de deputado distrital e 0,5% pretendem concorrer ao Senado Federal.

O restante ainda está avaliando qual cargo pleitear.

Entre os participantes, 54,5% são homens e 45,5% são mulheres. Além disso, 48,3% se autodeclaram pretos, pardos, indígenas ou amarelos. A faixa etária varia entre 20 e 65 anos, com média de 39 anos.

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As lideranças estão distribuídas em todas as regiões do país, com maior presença no Sudeste (37,8%) e Nordeste (28,7%), seguidos por Sul (12,4%), Norte (11%) e Centro-Oeste (10%).

“A renovação política é essencial para o fortalecimento da democracia brasileira. A preparação do RenovaBR reúne diferentes trajetórias e visões de mundo para ampliar os quadros qualificados na política e contribuir para uma representação mais conectada aos desafios reais da população”, afirma Rodrigo Cobra, diretor-executivo do RenovaBR.

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