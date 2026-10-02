A aposta do PT para manter militância mobilizada e conquistar votos na reta final

O PT aposta no “Lulaço” para manter a militância mobilizada e conquistar votos na reta final da campanha.

A iniciativa, que será colocada em prática hoje e amanhã, inclui ações nas ruas e nas redes sociais com o objetivo de atrair os eleitores indecisos e também aqueles que estejam flertando com a abstenção, especialmente nos grupos dos mais jovens e dos idosos.

Aliados e militantes foram convocados para participar da ação, que foi formalizada nas redes pelo secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares.

Enquanto nas ruas, a ideia é fazer carreatas, panfletaços e uma ofensiva corpo a corpo, nas redes, a sugestão é a produção de conteúdos que mantenham Lula entre os assuntos mais mencionados no campo digital.

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A avaliação é que a estratégia possa atrair votos suficientes matar a disputa presidencial já no primeiro turno.