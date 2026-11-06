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Política

A aposta do governo Lula para negociação de tarifas após eleições dos EUA

País norte-americano se comprometeu a enviar uma proposta sobre o tarifaço na próxima semana ao Palácio do Planalto

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 17h19 | Atualizado em 6 nov 2026, 17h31
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/MANDEL NGAN/AFP)
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A aposta do governo Lula para negociação de tarifas após eleições dos EUA Priorize VEJA no Google

O governo brasileiro vê no avanço dos democratas no Congresso dos Estados Unidos uma oportunidade para fortalecer as negociações sobre as tarifas impostas a produtos nacionais. A avaliação ganhou força após o senador Ron Wyden, chefe dos democratas no Comitê de Finanças do Senado, anunciar que uma das prioridades do partido será recuperar a autoridade do Congresso sobre a política comercial americana e acabar com as tarifas adotadas por Donald Trump.

“Isso é muito interessante, porque ganhamos aliados com expressão no Congresso”, afirmou à coluna um integrante do governo federal. Segundo ele, a expectativa agora é que os americanos encaminhem uma proposta para as negociações na próxima semana.

Em sua declaração, Wyden defendeu que os democratas trabalhem para reduzir custos, encerrar as tarifas que classificou como desastrosas e restabelecer parcerias comerciais consideradas estratégicas pelos Estados Unidos. O posicionamento foi recebido pelo governo brasileiro como um sinal favorável à tentativa de reverter as medidas que atingem produtos nacionais.

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Em 30 de setembro, os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, se reuniram com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, à margem da reunião de ministros de Comércio do G20, em Milwaukee. Na ocasião, os americanos se comprometeram a encaminhar um esboço de proposta para um possível acordo em até quatro semanas.

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