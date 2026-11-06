A aposta do governo Lula para negociação de tarifas após eleições dos EUA

O governo brasileiro vê no avanço dos democratas no Congresso dos Estados Unidos uma oportunidade para fortalecer as negociações sobre as tarifas impostas a produtos nacionais. A avaliação ganhou força após o senador Ron Wyden, chefe dos democratas no Comitê de Finanças do Senado, anunciar que uma das prioridades do partido será recuperar a autoridade do Congresso sobre a política comercial americana e acabar com as tarifas adotadas por Donald Trump.

“Isso é muito interessante, porque ganhamos aliados com expressão no Congresso”, afirmou à coluna um integrante do governo federal. Segundo ele, a expectativa agora é que os americanos encaminhem uma proposta para as negociações na próxima semana.

Em sua declaração, Wyden defendeu que os democratas trabalhem para reduzir custos, encerrar as tarifas que classificou como desastrosas e restabelecer parcerias comerciais consideradas estratégicas pelos Estados Unidos. O posicionamento foi recebido pelo governo brasileiro como um sinal favorável à tentativa de reverter as medidas que atingem produtos nacionais.

Continua após a publicidade

Em 30 de setembro, os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, se reuniram com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, à margem da reunião de ministros de Comércio do G20, em Milwaukee. Na ocasião, os americanos se comprometeram a encaminhar um esboço de proposta para um possível acordo em até quatro semanas.