A aposta de Tarcísio para fortalecer companheiros de chapa em SP

A campanha de Tarcísio de Freitas à reeleição minimiza o desempenho dos candidatos da chapa do governador de São Paulo ao Senado e aponta que já há uma solução para que Guilherme Derrite e André do Prado avancem nos levantamentos futuros.

Ambos apareceram atrás de Simone Tebet, Marina Silva e Ricardo Salles na pesquisa Datafolha divulgada na noite de ontem.

Aliados de Tarcísio evitam demonstrar preocupação com os números, porque há a leitura de que as ex-ministras de Lula e o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro são mais conhecidos pelo eleitor, o que justifica a vantagem que sustentam no momento.

Pontuam que Derrite e Prado tem mais campo a explorar do que os adversários e, portento, reúnem mais chances de ampliar a base de apoio a suas pretensões eleitorais.

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A aposta é que ao serem associados a Tarcísio, que lidera com ampla margem em relação a Fernando Haddad e pode ser reeleito ao comando do Palácio dos Bandeirantes ainda no primeiro turno, a performance deles vai melhorar bem.

É nisso, então, que vão apostar quando a campanha de fato começar. Associar ao máximo os nomes de PL e PP ao governador paulista.