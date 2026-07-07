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Política

A aposta de Tarcísio para fortalecer companheiros de chapa em SP

Candidatos do PL e do PP ao Senado, André do Prado e Guilherme Derrite estão abaixo de Simone Tebet, Marina Silva e Ricardo Salles nas pesquisas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 14h30
Homem de meia-idade, cabelo castanho, terno escuro, camisa branca e gravata azul estampada, sentado em poltrona preta, segurando um microfone amarelo com o logo Veja. Ele tem expressão séria, boca levemente aberta, e usa um relógio inteligente no pulso esquerdo. O fundo é azul escuro com o logo Veja repetido em branco
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil (Germano Luders/VEJA)
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A campanha de Tarcísio de Freitas à reeleição minimiza o desempenho dos candidatos da chapa do governador de São Paulo ao Senado e aponta que já há uma solução para que Guilherme Derrite e André do Prado avancem nos levantamentos futuros.

Ambos apareceram atrás de Simone Tebet, Marina Silva e Ricardo Salles na pesquisa Datafolha divulgada na noite de ontem.

Aliados de Tarcísio evitam demonstrar preocupação com os números, porque há a leitura de que as ex-ministras de Lula e o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro são mais conhecidos pelo eleitor, o que justifica a vantagem que sustentam no momento.

Pontuam que Derrite e Prado tem mais campo a explorar do que os adversários e, portento, reúnem mais chances de ampliar a base de apoio a suas pretensões eleitorais.

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A aposta é que ao serem associados a Tarcísio, que lidera com ampla margem em relação a Fernando Haddad e pode ser reeleito ao comando do Palácio dos Bandeirantes ainda no primeiro turno, a performance deles vai melhorar bem.

É nisso, então, que vão apostar quando a campanha de fato começar. Associar ao máximo os nomes de PL e PP ao governador paulista.

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