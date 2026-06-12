A aposta de Fernando Haddad para crescer nas pesquisas em SP

Ler Resumo





Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo paulista, foca na segurança pública para atrair eleitores insatisfeitos. Enquanto a gestão Tarcísio celebra queda em alguns índices, há um aumento na violência de gênero e letalidade policial, um flanco explorado pela campanha petista para crescer nas pesquisas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O avanço da violência no estado de São Paulo nos últimos anos deverá ser um dos alvos da campanha petista para conquistar o Palácio dos Bandeirantes em outubro. A avaliação é que a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) enfrenta dificuldades em diversas áreas, mas é na administração da segurança pública que o governo estadual tem patinado mais, elevando o descontentamento de parte dos cidadãos.

À Radar, o pré-candidato Fernando Haddad (PT) pontuou que “a situação da segurança pública tem elevado a insatisfação da população, inclusive nas cidades do interior paulista, com o avanço do feminicídio, da insegurança e do crime organizado”. Caso seja eleito, o petista pretende fortalecer as polícias, integrando-as com inteligência e ação territorial forte.

O Governo de São Paulo celebrou na semana passada a queda da criminalidade no 1º quadrimestre de 2026, quando foram registradas, de janeiro a abril, as menores taxas de crimes violentos como homicídios e latrocínios desde 2001 no estado. Mas as estatísticas oficiais da Secretaria da Segurança Pública revelam um cenário ambíguo sob a gestão de Tarcísio: há, de fato, um recuo histórico nos crimes patrimoniais e contra a vida, ao mesmo tempo que os dados da SSP-SP expressam um avanço consolidado da violência de gênero e na letalidade policial.

É nesse flanco aberto que a campanha de Fernando Haddad enxerga uma oportunidade para crescer nas próximas pesquisas de intenção de voto. O primeiro teste já tem data marcada, será na terça-feira, 16, quando um novo levantamento elaborado pelo Real Time Big Data deverá ser publicado.

Continua após a publicidade

Até o início oficial da corrida eleitoral, previsto apenas para a segunda quinzena de agosto, a linha de ação petista deverá ser mantida: utilizar a força das redes sociais para expor as fragilidades da gestão atual e, consequentemente, enfraquecer os índices de aprovação de Tarcísio na disputa pelo comando do estado.