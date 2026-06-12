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Política

A aposta de Fernando Haddad para crescer nas pesquisas em SP

Pré-candidato ao governo paulista vai investir no debate da segurança pública para atrair o eleitorado frustrado com os índices de criminalidade

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 08h01 | Atualizado em 12 jun 2026, 11h26
Campanha petista aposta no debate da segurança pública para atrair o eleitorado preocupado com criminalidade
Campanha petista aposta no debate da segurança pública para atrair o eleitorado preocupado com criminalidade (Arthur Menescal/Bloomberg/Getty Images)
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O avanço da violência no estado de São Paulo nos últimos anos deverá ser um dos alvos da campanha petista para conquistar o Palácio dos Bandeirantes em outubro. A avaliação é que a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) enfrenta dificuldades em diversas áreas, mas é na administração da segurança pública que o governo estadual tem patinado mais, elevando o descontentamento de parte dos cidadãos.

À Radar, o pré-candidato Fernando Haddad (PT) pontuou que “a situação da segurança pública tem elevado a insatisfação da população, inclusive nas cidades do interior paulista, com o avanço do feminicídio, da insegurança e do crime organizado”. Caso seja eleito, o petista pretende fortalecer as polícias, integrando-as com inteligência e ação territorial forte.

O Governo de São Paulo celebrou na semana passada a queda da criminalidade no 1º quadrimestre de 2026, quando foram registradas, de janeiro a abril, as menores taxas de crimes violentos como homicídios e latrocínios desde 2001 no estado. Mas as estatísticas oficiais da Secretaria da Segurança Pública revelam um cenário ambíguo sob a gestão de Tarcísio: há, de fato, um recuo histórico nos crimes patrimoniais e contra a vida, ao mesmo tempo que os dados da SSP-SP expressam um avanço consolidado da violência de gênero e na letalidade policial.

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É nesse flanco aberto que a campanha de Fernando Haddad enxerga uma oportunidade para crescer nas próximas pesquisas de intenção de voto. O primeiro teste já tem data marcada, será na terça-feira, 16, quando um novo levantamento elaborado pelo Real Time Big Data deverá ser publicado.

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Até o início oficial da corrida eleitoral, previsto apenas para a segunda quinzena de agosto, a linha de ação petista deverá ser mantida: utilizar a força das redes sociais para expor as fragilidades da gestão atual e, consequentemente, enfraquecer os índices de aprovação de Tarcísio na disputa pelo comando do estado.

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