A aposta de campanha de Lula para construir vantagem sobre Flávio no segundo turno

Diante da expectativa de que a corrida presidencial vá para o segundo turno, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já desenha uma estratégia para que o petista construa uma vantagem sobre Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, ao longo das três semanas que separam os dois turnos de votação.

Como não veem a possibilidade de que os candidatos derrotados o apoiem na segunda etapa, a leitura é que Lula dependerá apenas dele mesmo e de suas propostas para se consagrar nas urnas mais uma vez.

Um dos caminhos traçados é que ele busque melhorar ainda mais seu desempenho entre os eleitores de Minas Gerais para compensar os números esperados – a favor de Flávio – tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.

Em outra frente, o presidente deve fazer gestos ao mercado, acenando para proposições que tenham compromisso com a responsabilidade fiscal e com o equilíbrio das contas públicas.

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É esperada uma postura mais combativa em relação ao filho de Jair Bolsonaro, já que há o entendimento de que apenas a comparação de biografias não é totalmente eficiente para conquistar os votos do eleitorado independente.

O tom da campanha deve ser ditado pelo resultado das urnas em primeiro turno. Caso avance em primeiro lugar, o ritmo será um. Se passar em segundo lugar, o “modo turbo” deve ser ativado imediatamente.