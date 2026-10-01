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Política

A aposta de campanha de Lula para construir vantagem sobre Flávio no segundo turno

Sem perspectiva de transferência de votos, a leitura é que petista dependerá dele mesmo e de suas propostas para se consagrar nas urnas mais uma vez

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 13h01
Lula, com camisa azul, sorri e gesticula com a mão direita levantada, segurando um microfone com a esquerda. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e luzes brilhantes contra um céu escuro
O presidente Lula em ato de campanha em Belém (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A aposta de campanha de Lula para construir vantagem sobre Flávio no segundo turno Priorize VEJA no Google

Diante da expectativa de que a corrida presidencial vá para o segundo turno, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já desenha uma estratégia para que o petista construa uma vantagem sobre Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, ao longo das três semanas que separam os dois turnos de votação.

Como não veem a possibilidade de que os candidatos derrotados o apoiem na segunda etapa, a leitura é que Lula dependerá apenas dele mesmo e de suas propostas para se consagrar nas urnas mais uma vez.

Um dos caminhos traçados é que ele busque melhorar ainda mais seu desempenho entre os eleitores de Minas Gerais para compensar os números esperados – a favor de Flávio – tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.

Em outra frente, o presidente deve fazer gestos ao mercado, acenando para proposições que tenham compromisso com a responsabilidade fiscal e com o equilíbrio das contas públicas.

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É esperada uma postura mais combativa em relação ao filho de Jair Bolsonaro, já que há o entendimento de que apenas a comparação de biografias não é totalmente eficiente para conquistar os votos do eleitorado independente.

O tom da campanha deve ser ditado pelo resultado das urnas em primeiro turno. Caso avance em primeiro lugar, o ritmo será um. Se passar em segundo lugar, o “modo turbo” deve ser ativado imediatamente.

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