A aposta da cúpula do Novo para enterrar crise interna em torno de Zema
Desconvite de dirigente do Novo ao presidenciável do partido para evento em Santa Catarina gerou incomodo entre correligionários
O desconvite feito a Romeu Zema por um dirigente do Novo de Santa Catarina a um evento do partido no estado gerou muito desconforto na cúpula da legenda.
O pré-candidato à presidência foi desconvidado por suas críticas a Flávio Bolsonaro, nome apontado pelo PL para a corrida ao Palácio do Planalto.
Segundo fontes ouvidas pelo Radar, não está descartada a possibilidade de uma ordem vir de cima para baixo para deixar a crise interna no passado: o evento está por um fio e o cancelamento do mesmo pode ser o único caminho.