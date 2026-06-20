A aposta da cúpula do Novo para enterrar crise interna em torno de Zema

O desconvite feito a Romeu Zema por um dirigente do Novo de Santa Catarina a um evento do partido no estado gerou muito desconforto na cúpula da legenda.

O pré-candidato à presidência foi desconvidado por suas críticas a Flávio Bolsonaro, nome apontado pelo PL para a corrida ao Palácio do Planalto.

Segundo fontes ouvidas pelo Radar, não está descartada a possibilidade de uma ordem vir de cima para baixo para deixar a crise interna no passado: o evento está por um fio e o cancelamento do mesmo pode ser o único caminho.