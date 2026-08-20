A aposta da chapa de Renan Santos para disputar a Faria Lima com Flávio

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Aroldo Medina, vice de Renan Santos, detalha planos para o mercado financeiro, prometendo segurança jurídica e criticando a carga tributária. Em entrevista, ele ataca Flávio Bolsonaro, questionando seu currículo e postura, enquanto defende o “caráter” e a “ficha limpa” da chapa. Conheça as propostas e as diferenças apontadas.

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Aroldo Medina, candidato a vice na chapa de Renan Santos, afirmou que a campanha pretende aprofundar a interlocução com o mercado financeiro e apresentou a segurança jurídica como um dos principais compromissos com o empresariado. Em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol, Medina também fez críticas diretas a Flávio Bolsonaro ao ser questionado pela repórter Isabella Alonso Panho sobre as diferenças entre as duas candidaturas na área econômica (este texto é um resumo do vídeo acima).

A pergunta partiu da aproximação da campanha de Renan com integrantes do mercado financeiro e das sinalizações recebidas de nomes ligados à Faria Lima. Diante da disputa pelo eleitorado de direita e dos acenos de Flávio ao mesmo segmento, Medina procurou diferenciar a chapa pela confiança que, segundo ele, poderia oferecer aos empresários.

“O nosso grande diferencial é o caráter”, afirmou. Medina disse que sua “palavra tem valor” e associou essa confiança à promessa de melhorar as condições enfrentadas pelas empresas. Também criticou a carga tributária, classificada por ele como “vergonhosa” e “violenta”.

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O que Medina promete ao mercado financeiro?

Medina afirmou que uma das prioridades da chapa será oferecer condições para que empresas realizem negócios dentro e fora do país. “Nós não vamos medir esforços para que o nosso mercado tenha a segurança jurídica para fazer os seus negócios internamente e externamente”, disse.

Ao defender a credibilidade da candidatura, ele recorreu à própria trajetória e à de Renan Santos. “O Renan é ficha limpa. Eu sou 100% ficha limpa”, declarou. Medina também mencionou sua folha de serviços e afirmou não haver “uma mácula” em seu histórico.

Como o vice de Renan ataca Flávio Bolsonaro?

Ao estabelecer as diferenças que enxerga entre as candidaturas, Medina partiu para um ataque direto ao adversário. “Eu não levo fé em negócio com o Flávio Bolsonaro porque o currículo dele tem muitos apontamentos”, afirmou, sem detalhar a quais episódios se referia.

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O candidato a vice também criticou comportamentos públicos de Flávio e de Lula. Para Medina, determinadas atitudes não condizem com a postura esperada de quem ocupa ou pretende ocupar a Presidência da República. “É uma tristeza a gente confiar o país para um camarada que não respeita a liturgia do cargo da Presidência da República”, disse.

Por que a Faria Lima entrou no discurso da chapa?

Medina comemorou a aproximação mencionada durante a entrevista entre a candidatura de Renan e integrantes do empresariado. Segundo ele, esse movimento ajuda a apresentar a chapa ao mercado financeiro. Na sequência, fez uma defesa enfática da importância econômica de São Paulo.

“São Paulo é a locomotiva do Brasil”, afirmou. Medina disse que o estado precisa ser “respeitado e valorizado” e defendeu que mais recursos sejam reinvestidos na própria população paulista.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.