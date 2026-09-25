A aposta da campanha de Lula com a proibição das bets na reta final do primeiro turno

A campanha de Lula avalia que a ofensiva contra as bets já começou a produzir efeitos antes mesmo do anúncio da medida. Segundo integrantes da equipe, pesquisas quantitativas, qualitativas e de comportamento digital realizadas nos últimos dias apontaram ampla aprovação à iniciativa.

O governo anunciou nesta sexta-feira (25), em São Paulo, a proibição das apostas esportivas e dos cassinos on-line. A medida será formalizada por meio de uma medida provisória, acompanhada de um projeto de lei com regras mais duras para combater o mercado ilegal.

O combate às bets ganhou espaço na campanha de Lula nas últimas semanas, com o presidente associando as apostas ao endividamento das famílias e aos problemas relacionados ao vício em jogos. Na quinta-feira, Lula voltou a defender o fim das plataformas e afirmou que não é correto gastar o que não se tem para tentar ganhar o que não existe.

A avaliação interna da campanha, segundo integrantes da equipe, é que o tema vem encontrando receptividade em diferentes frentes de pesquisa. A aposta política é que a proibição, anunciada na reta final do primeiro turno, consolide uma bandeira que Lula passou a explorar com mais intensidade durante a campanha.

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