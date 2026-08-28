A aparente confusão dos powerpoints durante sabatina de Lula na Globo

A sabatina da TV Globo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite de quinta-feira, 27, teve vários momentos de tensão, especialmente quando o petista foi confrontado com perguntas sobre investigações de corrupção e tráfico de influência, mas teve também, ao que parece, uma grande confusão.

Em determinado momento da sabatina, Lula fez referência ao famoso PowerPoint exibido pelo então procurador Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, que o colocava no centro de uma teia criminosa que movimentava dinheiro desviado da Petrobras e de pagamento de propina por empresas privadas.

O documento mostrava que Lula era o ponto que unia todas as pontas do esquema e apontava os motivos pelos quais ele exercia esse papel. A apresentação foi duramente questionada, virou meme com o passar dos anos e rendeu uma condenação de Deltan Dallagnol na Justiça – ele foi obrigado a pagar 146. 000 reais de indenização por danos morais a Lula, o que acabou fazendo no final de 2025.

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Questionado durante a sabatina da TV Globo sobre as investigações referentes às movimentações de seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, para intermediar negócios privados no governo — a Polícia Federal abriu três inquéritos que apuram corrupção e tráfico de influência —, Lula disse que já passou por isso, falou várias vezes que foi vítima da Lava-Jato e lembrou o famoso PowerPoint de Deltan. “A imprensa brasileira comprou uma mentira e vendeu uma mentira. Eu não esqueço o PowerPoint contra mim”, afirmou.

Tralli, então, interrompeu o presidente para dizer que a TV Globo já havia se desculpado pelo PowerPoint. “O senhor falou do PowerPoint. Eu só quero dizer ao senhor, por favor, em relação a essa questão do PowerPoint: nos nossos princípios editoriais, nós fizemos a devida retratação sobre esse assunto”, disse.

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Aparentemente, o âncora estava se referindo a outro PowerPoint, o apresentado pelo programa Estúdio I, da GloboNews, em março de 2026, quando foi exibido um PowerPoint sobre o escândalo do Banco Master, que colocava o banqueiro rodeado por Lula e gente próxima ao petista e ao seu governo, mas ignorava outros investigados que eram de oposição ao presidente.

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Após a polêmica, a apresentadora do programa, Andréia Sadi, pediu desculpas e disse que o PowerPoint apresentado era “errado e incompleto”. A Globo nunca se retratou por divulgar o PowerPoint de Deltan Dallagnol.