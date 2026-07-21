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Política

A ampla resistência de filiados do Republicanos em fazer dobradinha com Flávio Bolsonaro

Diante de dificuldades de aliança com PP e União Brasil, campanha de filho de Bolsonaro aposta tudo em composição com partido de Marcos Pereira

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 14h18 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h20
Homem de meia-idade, cabelo escuro, terno azul e gravata roxa, olhando para frente com expressão séria. Uma mulher loira aparece parcialmente à direita, de costas, em fundo escuro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República em 2026 (Carlos Moura/Agência Senado)
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A ampla resistência de filiados do Republicanos em fazer dobradinha com Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de Marcos Pereira já ter sinalizado que o Republicanos ficará neutro na corrida presidencial, a equipe do pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ainda insiste na ofensiva para tentar atrair a legenda para a base de apoio à postulação do primogênito de Jair Bolsonaro.

A postura reflete a preocupação de o filho do ex-presidente ficar isolado na disputa nacional, já que PP e União Brasil praticamente selaram o caminho da neutralidade.

Mesmo com a negativa de seu principal dirigente, a cúpula do Republicanos realiza uma consulta aos filiados para entender a disposição deles com a dobradinha com Flávio.

Os resultados preliminares desse levantamento junto às bases eleitorais não são positivos para Flávio. Cerca de 80% dos membros da sigla defendem que o Republicanos permaneça independente na corrida ao Palácio do Planalto e libere seus filiados a apoiarem quem quiserem.

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Esse desfecho restringe ainda mais o caminho de Flávio de encontrar a vice dos sonhos. Ex-auxiliar de Paulo Guedes, a economista Daniella Marques, filiada ao Republicanos, era um dos nomes considerados pelo pré-candidato do PL para acompanha-lo na disputa presidencial.

Nos bastidores, o PL já não descarta a possibilidade de ter que se aliar a uma legenda menos robusta, entre elas, o Podemos, comandado por Renata Abreu.

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