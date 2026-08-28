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Política

A ameaça de colapso no Norte que uniu 30 entidades contra o governo

Setor privado cobra do Mapa dragagem urgente no Rio Tapajós para evitar perdas de 850 milhões de reais no agronegócio e colapso logístico

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 13h30
Visão do Rio Tapajós
Visão do Rio Tapajós (Polícia Federal/Divulgação)
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A ameaça de colapso no Norte que uniu 30 entidades contra o governo Priorizar nos meus resultados Google

Cerca de 30 entidades do setor produtivo, lideradas pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), enviam nesta sexta-feira, 28, um ofício endereçado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) com um pedido para que seja realizada de modo emergencial a dragagem do Rio Tapajós.

O documento projeta um prejuízo econômico de 850 milhões de reais, além do aumento significativo nas emissões de carbono, se o escoamento de grãos do Centro-Oeste tiver que ser transferido para as rodovias.

O tema não é novidade: o Radar tem acompanhado o avanço da pressão sobre o governo federal. O setor privado propõe custear as operações, sinalizando que a manutenção é essencial frente à previsão de secas severas neste segundo semestre por conta do fenômeno climático El Niño.

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O principal argumento das entidades signatárias do ofício é que a intervenção no Rio Tapajós precisa ser realizada o quanto antes para evitar que o nível das águas caia a um patamar que impeça a navegabilidade. A paralisia comprometeria o transporte de cargas e o abastecimento de combustíveis, provocando um colapso comercial, além de isolar as comunidades que vivem na região.

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A mobilização do setor privado visa garantir, em linhas gerais, a viabilidade do Arco Norte, a principal rota alternativa para o transporte da produção agrícola e mineral brasileira.

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