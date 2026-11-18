A alternativa do PT que Lula tem para escalar para Ministério da Pesca
O amplo conhecimento em Amazônia seria um dos pontos que credenciariam Dirceu Ten Caten para o comando da pasta
Em meio às especulações sobre a montagem da Esplanada dos Ministérios, o deputado estadual Dirceu Ten Caten surge como alternativa para assumir o Ministério da Pesca no quarto mandato do petista à frente do Palácio do Planalto.
O amplo conhecimento em Amazônia seria um dos pontos que o credenciariam para o comando da pasta.
O Pará é o estado com maior número de pescadores do Brasil, elemento que também pesaria a favor de Dirceu.
Líder do PT na Assembleia Legislativa paraense, Dirceu compôs a chapa encabeçada por Hana Ghassan ao governo do Pará.
Membro do diretório nacional do PT e da Executiva estadual la legenda, ele é filho do casal de fundadores do PT na região do Carajás, Bernadete e Luiz Carlos.