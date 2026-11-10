A alternativa de Lula para contemplar Minas após Janones indicar preferência por ficar na Câmara

Diante da possibilidade de André Janones não aceitar convite para compor a Esplanada dos Ministérios e decidir permanecer na Câmara, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já trabalha com alternativas para contemplar melhor Minas Gerais, estado que foi decisivo no segundo turno contra Flávio Bolsonaro.

O petista já sinalizou que quer dar mais espaços aos mineiros do que fez no mandato atual, quando apenas dois ministros eram de Minas: Alexandre Silveira e Macaé Evaristo.

Vice de Patrus Ananias na chapa derrotada pelo senador Cleitinho na corrida estadual, o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares, do PSB, passou a ser considerado uma opção para o time de auxiliares do presidente em seu quarto mandato.

Ele é próximo do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, o que conta a seu favor.

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Um dos entraves é a disputa interna no PSB por vagas na Esplanada dos Ministério no Lula 4: além do próprio Alckmin, a ex-ministra Simone Tebet e o ex-prefeito de Recife João Campos estão muito bem cotados.

Apesar disso, aliados avaliam que ele poderia entrar na cota pessoal de Alckmin, considerado por Lula como uma das lideranças mais importantes pela sua vitória nas urnas em 25 de outubro.

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Na semana passada, Jarbas e Alckmin se reuniram no gabinete do vice-presidente.