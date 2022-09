A alternativa ‘caseira’ que o PT encontrou para sucessão de Lula

Maior líder da história do PT, Lula nunca deu espaço para a construção de alternativas a seu nome dentro do partido. Nas oito eleições presidenciais diretas realizadas após a redemocratização, ele participou das cinco primeiras, vencendo em 2002 e 2006. Da sexta não pode participar por uma proibição constitucional. Na sétima até pensou em concorrer, mas seus aliados não conseguiram demover Dilma Rousseff da ideia de buscar a reeleição. Da oitava, como se sabe, o ex-presidente ficou de fora por ter sido preso e considerado inelegível.

De volta ao páreo em 2022, Lula nunca estimulou nem mesmo o debate sobre um sucessor natural. Ao longo da caminhada, dois nomes até foram cogitados para o posto, os ex-ministros José Dirceu (Casa Civil) e Antonio Palocci (Fazenda), que foram cruciais para a primeira conquista presidencial petista mas depois ficaram pelo caminho ao protagonizarem escândalos de corrupção. Foi essa situação, somada a outros fatores, que permitiu a Lula ungir, em 2010, Dilma Rousseff candidata ao Palácio do Planalto. Não havia na época uma linha sucessória clara e consolidada. Linha que agora começa a se delinear.

Hoje, por mais que diferentes petistas sejam lembrados como futuros candidatos a presidente, como alguns ex-governadores, não há dúvida de que o nome mais forte para substituir Lula em eleições futuras é Fernando Haddad, que no início de sua trajetória política era chamado de o petista com cara de tucano. Acadêmico e sem papel de destaque na engrenagem partidária, Haddad cresceu aos olhos do ex-presidente de forma gradativa. Foi ministro da Educação, prefeito de São Paulo e, em 2018, assumiu na última hora a candidatura presidencial, para substituir Lula.

Em 2022, Haddad tem desempenhado papel estratégico para os planos do PT. Ele lidera a corrida ao governo de São Paulo, que o partido nunca conquistou. Com a ajuda desse palanque forte, Lula nutre o sonho de vencer Bolsonaro no Estado ou pelo menos perder por uma margem estreita, que seria compensada com folga por uma ampla vantagem no Nordeste. Haddad pode até ser derrotado na disputa pelo governo, mas sairá como vencedor se ajudar o projeto principal do PT, que é devolver Lula ao Planalto. Caso o ex-presidente ganhe, seu pupilo certamente ocupará um ministério de destaque – e preencherá de vez o posto, desde sempre vago, de sucessor natural.